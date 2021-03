Se volete riaccendere la passione, sappiate che non è il rosso quello su cui puntare per dipingere le pareti della vostra camera

I colori possono avere un effetto importante sulla nostra sfera emotiva, per questo è importante scegliere quelli giusti quando si arreda casa. Se il vostro desiderio è quello di riaccendere la passione in camera da letto, sappiate che il rosso non è il colore giusto.

Riaccendi la passione arredando la camera da letto con questo colore

Uno studio condotto da Travelodge, una catena alberghiera britannica, ha mostrato come il colore delle pareti della camera da letto influisca sulla passione sotto le lenzuola. Spontaneamente siamo portati a pensare che sia il rosso il colore dell’amore e della passione appunto. Ma secondo lo studio inglese, che ha analizzato oltre 2000 abitazioni del Regno Unito, chi aveva il rosso in camera faceva in media l’amore una volta a settimana.

Qual è quello giusto?

Il color caramello. Proprio così: questa è la tinta più adatta per riaccendere il fuoco. Chi lo ha scelto, faceva l’amore in media 3 volte la settimana. Se quello che cercate è un riposo tranquillo, allora il blu è quello che fa per voi, il grigio invece avrà l’effetto contrario. Il giallo per la camera degli adulti va benissimo, mentre per quella dei bambini rischia di avere un effetto eccitante. Infine l’arancione stimola la digestione e lenisce.

Crediti foto@Shutterstock