Il Principe Harry si è precipitato a Londra per i funerali del Principe Filippo, ma è divorato dai sensi di colpa, l’immenso rimpianto verso il nonno

È stato tutto predisposto per il funerale del Principe Filippo, che avverrà il prossimo 17 aprile alle 15.00 ora locale e che, per suo volere, non sarà di Stato: Harry si è precipitato a Londra con un volo di linea della British Airways perché divorato dai sensi di colpa per non aver potuto dire addio come si deve all’amato nonno.

Il grande rimpianto del duca di Sussex

Harry ha lasciato Meghan incinta e il piccolo Archie per tornare a corte, dove al momento è in quarantena fino a sabato, secondo le ultime disposizioni in materia di covid e viaggi.

Dopo la Megxit, il duca di Sussex non ha più messo piede a Londra ignorando gli appelli recenti della famiglia a tornare quando Filippo è stato ricoverato per quasi un mese. Harry, però, ha sempre rimandato il viaggio per il benessere e la serenità di Meghan Markle, la cui gravidanza ora procede bene dopo un aborto spontaneo.

Harry e Filippo, rapporto stretto tra nonno e nipote: poi la delusione

Il grande rimpianto di Harry resterà per sempre imperdonabile, soprattutto per via del bellissimo rapporto che ha sempre avuto con il duca di Edimburgo, con cui condivideva le prodezze in campo militare e l’entusiasmo verso la vita. Doloroso il suo allontanamento dopo l’immensa delusione che Harry ha dato alla Regina e a Filippo quando ha deciso di abbandonare tutti i suoi doveri reali.

Attualmente, il Principe Harry si troverebbe al Nottingham Cottage di Kensington Palace e avrebbe sentito Beatrice e Eugenia di York, le uniche con cui è ancora in buoni rapporti. Lo attende un tesissimo faccia a faccia con Carlo e William sabato, gli occhi del mondo saranno puntati su di loro e ci si augura che la morte del Principe Filippo sarà l’occasione più preziosa per tornare ad essere uniti.

