William e Kate rompono la tradizione: no alla foto di compleanno di George

I duchi di Cambridge il prossimo 22 luglio potrebbero non diffondere una nuova foto del primogenito. Ecco perché

William e Kate il prossimo 22 luglio potrebbero interrompere una consolidata tradizione. I duchi di Cambridge, infatti, secondo indiscrezioni non diffonderanno una nuova foto del piccolo George nel giorno del suo compleanno. Il principino sta per spegnere 8 candeline e ogni anno mamma e papà festeggiano pubblicando uno scatto ufficiale del primogenito. Quest’anno però la tradizione potrebbe interrompersi.

George attaccato dagli haters

Il motivo di questa decisione di William e Kate è da ricercare in quanto avvenuto durante la finale di Euro 2020. Come noto, anche George era presente allo stadio per supportare l’Inghilterra contro l’Italia. Ed è qui che è diventato protagonista di molti meme ma anche bersaglio di feroci critiche. Alcuni haters lo hanno attaccato per il fatto di aver indossato giacca e cravatta, proprio come suo padre. Qualcun altro invece per le sue espressioni di giubilo al gol dell’Inghilterra e di delusione a partita finita.

Anche William e Kate hanno ricevuto diversi attacchi: il primo per aver voluto creare una copia in miniatura di se stesso, la seconda per non aver consentito a George di indossare la maglia della Nazionale inglese. Non solo, i moralizzatori della rete hanno avuto da ridire anche sul fatto che i duchi hanno permesso al piccolo principe di restare sveglio fino a tardi quella sera.

I timori di William e Kate

Per tutti questi motivi la coppia avrebbe deciso di sottrarre per quanto possibile il figlio dall’odio dei leoni da tastiera riducendone al minimo indispensabile l’esposizione mediatica. Come? Innanzitutto la famiglia avrebbe già deciso di passare l’estate ad Anmer Hall, nel Norfolk e a Balmoral, in Scozia. In secondo luogo, l’esperta Angela Levin ha spiegato al Daily Mail: “Mi è arrivata voce che quest’anno i Cambridge potrebbero non pubblicare un nuovo ritratto di George in occasione del suo ottavo compleanno. Perché sono molto infastiditi dalla maleducazione della gente che si burla di un bambino di soli 7 anni”.

Al momento si tratta solo di un’indiscrezione. Non resta che attendere il 22 luglio per scoprire che cosa avranno deciso di fare William e Kate.