Libro di Harry, William rischia grosso: il segreto che può rovinarlo

Il libro di memorie che Harry ha annunciato per il 2022 potrebbe mettere a repentaglio il futuro di William: il segreto che fa tremare il primogenito di Carlo e Diana

William sta tentando in tutti i modi di dare un nuovo volto e una linfa tutta nuova alla monarchia ma il fratello Harry, con il libro in arrivo nel 2022, sembra voler sabotare la sua missione.

Il libro di Harry fa tremare William: il grave rischio

Il duca di Sussex ha annunciato pubblicamente di voler dare un ritratto sincero e veritiero dell’uomo che è diventato a causa e nonostante la Royal Family e secondo l’esperta reale Ingrid Seward, caporedattrice di Majesty Magazine, a rischiare maggiormente sarà il duca di Cambridge.

“William è probabilmente quello che ne uscirà peggio perché al momento c’è una lite in corso tra William e Harry e se Harry dirà cose inappropriate sulla monarchia, quello è il futuro di William”.

In effetti Harry ha poco da perdere considerato che non fa più parte della ‘Ditta’ anche se in qualche modo continua a sfruttare titoli e reputazione per concludere accordi milionari a destra e a manca.

Il marito di Meghan ha tutta l’intenzione di vuotare il sacco sulla difficoltà di riprendere la normalità dopo la morte di Lady Diana, sulla freddezza che il padre gli ha dimostrato per tutta l’adolescenza, sulla donna – Camilla – che di fatto ha preso il posto della madre e sì, anche su William, da cui non ha ricevuto l’appoggio che si aspettava.

Carlo, qualora venisse nuovamente tirato in ballo nel libro di Harry, sarebbe tutto sommato poco interessato a rispondere alle accuse del figlio considerata anche l’età e la scelta low profile di approcciarsi alla monarchia e alla stampa.

William, al contrario, rischierebbe di rovinare tutto il lavoro fatto con Kate a meno di 40 anni e le conseguenze per la monarchia sarebbero incommensurabili.

