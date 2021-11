Charlene di Monaco riabbraccia Alberto ma qualcosa non va, il dettaglio nella foto

Charlene di Monaco torna finalmente a casa: le foto che suggellano il suo ritorno nascondono qualcosa, il mancato gesto di Alberto

Charlene di Monaco ha finalmente potuto riabbracciare la sua famiglia dopo essere stata ferma in Sudafrica per più di otto mesi: le foto dell’abbraccio con Alberto e i due gemelli hanno fatto il giro del mondo e del web mostrando la Principessa in buona forma.

Le voci di un possibile divorzio a Palazzo Grimaldi sono state messe a tacere? Non del tutto: i sorrisi sfoggiati per l’occasione hanno certamente mostrato Charlene e la sua famiglia più serena, tuttavia il linguaggio del corpo non mente e alcuni acuti osservatori hanno evidenziato il mancato gesto di Alberto.

Charlene e Alberto, scampato il divorzio? Non proprio…

Di cosa stiamo parlando esattamente? Mentre la 43enne ex nuotatrice è sembrata sin troppo contenta di mettere piede su suolo monegasco, Alberto al contrario è apparso freddo e distaccato. Negli scatti realizzati qualche giorno fa, il Principe non ricambia neanche l’abbraccio della moglie che invece accoglie a braccia aperte lui e i figli.

L’esperta di linguaggio del corpo Judi James ha rilevato come i due siano su due piani diversi a livello di affetto:

“Alberto però non ricambia i sentimenti della moglie” molto più bisognosa di contatto rispetto a lui

Twitter_Nice Matin

“Sembra che ci sia uno squilibrio tra i sentimenti dell’una e dell’altro” ha spiegato ancora James mentre evidenziava la posizione di Charlene:

“Con il braccio destro che stringe i gemelli in un gesto protettivo, Charlene appoggia il busto proprio su di loro per circondare suo marito con il braccio sinistro e premere il suo corpo contro il suo”.

Nell’analizzare l’atteggiamento di Alberto, Judi James ha fatto sapere che “mantiene una posa un po’ meno disinibita, in piedi davanti alle telecamere con la testa dritta e con un sorriso parziale. La sua posa sembra non contraccambiare gli sforzi della moglie”.

Se ben ricordiamo, Charlene di Monaco e Alberto hanno adottato gli stessi atteggiamenti quando lui e i figli sono scesi in Sudafrica: anche in quel caso la Principessa era molto più affettuosa del marito, che invece rimaneva più formale e ingessato.

Foto: Kikapress