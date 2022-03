Hanami in Italia, ecco i luoghi dove ammirare la fioritura dei ciliegi.

Non solo Giappone: i luoghi in cui ammirare l'Hanami in Italia sono diversi. Da Roma a Novara passando per il Pedaso Hanami

Hanami in giapponese significa ‘guardare i fiori‘ e rimanda subito alla spettacolo che la fioritura dei ciliegi regala nel paese del Sol Levante. Ma per ammirare l’Hanami non serve andare in Giappone (certo lì è veramente suggestivo e spettacolare): ci sono diversi luoghi anche in Italia dove è possibile godere di questa meraviglia.

Iniziamo dallo spettacolo offerto dalla capitale. A Roma sono ben tre i luoghi in cui lasciarsi incantare dai ciliegi in fiore. Il Laghetto dell’Eur con la sua ‘Passeggiata del Giappone’ dove si trovano esemplari donati da primo ministro giapponese Nobusuke Kishi nel 1959, dopo la sua visita ufficiale in Italia. L’Orto Botanico presso l’Università La Sapienza e lo straordinario Giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura. Qui vi sembrerà di essere veramente volati nel paese del Sol Levante.

Nelle Marche a Pedaso, la sera del lunedì di Pasquetta si svolge ‘Pedaso Hanami’. Le strade del paese si animano di persone che indossano il kimono, locali in cui sorseggiare il tè verde e spazi in cui assistere a dimostrazioni di arti marziali. Tutto nasce da un residence che si trova su una collina ricoperta da 2500 ciliegi, il Residence Conte dei Ciliegi.

Anche a Mason Vicentino, in provincia di Vicenza, la Pasquetta è all’insegna delle atmosfere giapponesi. Si svolge infatti l’annuale Marcia dei ciliegi in fiore. Un evento adatto a tutti, sportivi e non, con diverse lunghezze di percorsi e gradi di difficoltà. Tutti accomunati dallo spettacolo dei ciliegi in fiore.

Vignola in provincia di Modena, celebre per le sue ciliegie e di conseguenza luogo perfetto per godere degli alberi in fiore; Villanova sull’Arda in provincia di Piacenza dove esiste una vera e propria strada dei ciliegi, che dalla cittadina porta fino a Busseto.

A Novara lo spettacolo è dato da un solo enorme e bellissimo ciliegio che ha una storia bellissima. Fu donato dal Giappone a Giacomo Fauser titolare dell’omonima fabbrica che creò l’ammoniaca. Quando questo prodotto arrivò nel Sol Levante, l’entusiasmo fu tale che gli venne regalato quest’albero di ciliegio. Quando la fabbrica venne abbattuta, Fauser chiese di rispettare un unico vincolo: non toccare l’albero. E ancora oggi a primavera incanta tutti con la sua bellissima fioritura.

Infine Milano. Sulla collinetta vicino all’Hangar Bicocca si trova un parco in cui sono stati piantati 800 alberi. Tra questi si trovano molti ciliegi, delle specie più diffusa in Oriente.

Crediti foto@Shutterstock