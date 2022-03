Dieta della primavera, -5Kg con questi cibi: come funziona

Vi sentite stanchi e appesantiti dall'inverno? La dieta della primavera vi aiuterà a ritrovare le energie e buttare giù qualche chilo

La bella stagione si avvicina e con essa la prova costume e la voglia di tornare a essere in forma. Con al Dieta della primavera si può arrivare a perdere 5 kg, disintossicandosi e depurandosi.

Si tratta di un regime alimentare ipocalorico, che non vieta quasi nessun alimento e sfrutta al meglio quelli di stagione. Si possono mangiare proteine come pesce, carni magre, legumi, uova e formaggi freschi. Sì anche a pasta e riso purché siano integrali e in dosi non eccessive. Potete sbizzarrirvi con l’uso delle spezie ma stare ‘lontani’ da alcool e superalcolici.

La si può fare per un paio di settimane o anche per un mese, ma se si vuole evitare l’effetto yo-yo dopo bisogna continuare ad avere alcuni accorgimenti. Il nostro consiglio è sempre quello di rivolgervi ad un nutrizionista o al vostro medico di fiducia, così che possa realizzare il regime alimentare più adatto a voi. Magari sarà proprio la dieta della primavera, ma con le giuste quantità per il vostro fabbisogno.

Per toglierci la curiosità, possiamo dire che questa dieta (come ogni dieta) prevede di bere molta acqua (almeno 2 litri al giorno). Vanno bene anche tisane e infusi drenanti. Consumare almeno 5 porzioni di frutta e verdura e fare attività fisica.

Come dicevamo segue la stagionalità degli alimenti, per cui spazio a ravanelli, asparagi, piselli freschi, agretti, broccoli, rape, sedano, carote, finocchi. Per quanto riguarda la frutta: arance, kiwi, fragole, pompelmi, pere e nespole.

Pronti a tornare in forma e fare il pieno di energia?

