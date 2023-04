Se sei un amante dei dolci alla frutta, ecco la colomba di Pasqua più adatta per i tuoi gusti! Avrai l’imbarazzo della scelta!

Se sei un amante della frutta, la colomba di Pasqua di Loison è la scelta perfetta per te. Questa pasticceria vicentina offre una selezione di colombe per tutti i gusti, dalle classiche alle più audaci. Tutte le colombe di Loison sono fatte con lievitazione naturale da Lievito Madre e paziente lavorazione artigianale di ben 72 ore, garantendo la massima qualità e freschezza. Andiamo a scoprire alcuni esempi dei prodotti più deliziosi in vista della prossima Pasqua.

LEGGI ANCHE: –> Pasqua, dall’uovo alla colomba: alcune curiosità che in pochi conoscono

Colomba di Pasqua alla frutta: ecco le scelte Loison

La colomba Pesca e Nocciole è una deliziosa combinazione di pesche semicandite e nocciole Piemonte Igp intere, che creano una spettacolare glassa che copre il dolce. Le pesche sono descritte come “gentili, butirrose, liquefacenti e piene di sugo” dal botanico Giorgio Gallesio ai primi dell’800, qualità che si ritrovano del tutto in questo squisito prodotto.

La colomba al Mandarino Tardivo di Ciaculli è una scelta più audace, ma sicuramente deliziosa. Questo piccolo agrume, presidio Slow Food, è raccolto tra gennaio e marzo e ha un alto tenore zuccherino e pochissimi semi. Dario Loison ha fortemente voluto questo mandarino dal 2005, per la sua rarità aromatica ricca di intense sfumature agrumate e persistenti.

Infine, per una scelta più delicata, la colomba Camomilla e Limone è la scelta giusta. La fragranza rassicurante dei fiori di camomilla e del miele Millefiori di Sicilia si unisce al sapore netto e fresco delle scorze di limone di Amalfi candite per creare un impasto perfettamente bilanciato.

L’impasto delle colombe Loison è particolarmente soffice grazie all’utilizzo di burro, latte e panna freschi e alla vaniglia Mananara del Madagascar.

Se vuoi celebrare la Pasqua con un dolce di qualità, non resta che scegliere una delle colombe di Loison. Se sei un amante della frutta, troverai sicuramente quella perfetta per te. Ma anche se preferisci gusti più classici o delicati, c’è una scelta per ogni palato.

Photo Credits: @Loison