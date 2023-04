I ricercatori sono sempre più interessati allo studio di una pianta ricca di proprietà simili a quelle del botulino

La pianta Acmella Oleracea, originaria del Sud America e dell’Africa tropicale, è stata definita il “botulino vegetale” grazie ai suoi effetti simili al lifting.

Il suo principio attivo principale è lo spilantolo, che ha proprietà miorilassanti ad azione rapida e riduce la tensione muscolare quando applicato localmente. A differenza del botulino, l’Acmella non deve essere iniettata e non ha effetti collaterali.

La pianta viene tradizionalmente utilizzata come antiinfiammatorio, antidiarroico, disinfettante e anestetico, ma anche per le proprietà antipiretiche, anticonvulsivanti, diuretiche, antisettiche, antimicotiche e insetticide.

La ricerca scientifica si sta concentrando sempre di più su questa pianta, che potrebbe avere un ruolo importante anche nel settore cosmetico. Secondo Fabio Firenzuoli, direttore del Centro di riferimento per la Fitoterapia dell’Azienda ospedaliero universitaria Careggi di Firenze, l’Acmella Oleracea potrebbe rappresentare la pianta del futuro e i ricercatori stanno sviluppando tecniche in vitro e in vivo per migliorare la produzione di questi composti.

Stop alle rughe in 5 giorni, l’antica maschera giapponese è potentissima: come prepararla con pochi ingredienti

C’è un antico rimedio utilizzato dalle donne orientali per ottenere una pelle tonica, luminosa ed elastica. È quello della maschera giapponese a base di riso.

Il riso contiene inositolo, una sostanza che aiuta a frenare l’invecchiamento della pelle, stimola la circolazione sanguigna e la salute generale della pelle. Inoltre, il riso è ricco di vitamina B che rigenera la pelle e la difende dai danni esterni.

L’acqua di riso idrata, rigenera, rassoda la pelle e previene l’acne. Infine, l’acido fitico presente nel riso elimina le cellule morte e aiuta a ringiovanire la pelle del viso.

Per preparare la maschera giapponese al riso, è sufficiente mescolare due cucchiai di riso con tre di acqua e lasciarli in ammollo per 30 minuti. Dopo averli scolati, si mette l’acqua di riso da parte e si frantuma il riso fino a ottenere una polvere fine. Questa polvere va poi mescolata con l’acqua di riso e si può applicare sul viso per circa 15 minuti, massaggiando delicatamente. Infine, si sciacqua con acqua tiepida.

Si consiglia di utilizzarla almeno due volte a settimana per ottenere i migliori risultati.

Foto: Shutterstock