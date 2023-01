San Valentino idee originali, cosa cucinare e cosa regalare al proprio partner

Siete alla ricerca di idee originali per questo San Valentino? Ecco cosa preparare e qualche spunto per decidere cosa regalare al partner!



San Valentino è ormai alle porte ed è necessario affidarsi ad idee originali per rendere estremamente speciale questa giornata. Ma cosa preparare per il 14 febbraio 2023? E cosa regalare al proprio partner?



Perché si festeggia San Valentino?

Partiamo dal principio, ovvero dal perché si festeggia il giorno di San Valentino. La festività affonda le sue radici negli antichi riti pagani in favore del dio della fertilità Luperco (i lupercalia), nei quali i romani si lasciavano andare ad una certa dissolutezza e sfrenatezza morale…

Ebbene, nel 496 d.C. papa Gelasio I volle cristianizzare la festa, anticipandola dal 15 al 14 febbraio e dedicandola a San Valentino, che da allora divenne protettore degli innamorati… Il Santo in questione era nato a Terni nel 176, e si racconta che guidasse e proteggesse gli innamorati, difendendoli e incoraggiandoli a sposarsi e a mettere al mondo dei figli da crescere nella fede cristiana…

Idee originali per San Valentino: cosa cucinare?

Ebbene, per laserviranno delle idee molto originali per passare una splendida serata. E allora perché non affidarsi allaemozionale che contiene 4 pagine da decorare e a cui aggiungeree anche uncome orologio, profumo, anello

Ebbene, questa idea regalo di San Valentino, è davvero esplosiva e renderà ancora più romantico il vostro 14 febbraio. Scatola esplosiva di San Valentino su Amazon

San Valentino: la box culinaria per stupire il palato della tua dolce metà

Box culinaria ai sapori calabresi

Affidati a My Cooking Box e diventa. Un’esperienza di gusto genuina e indimenticabile. Un regalo originale, innovativo e del tutto Made in Italy, per sorprendere il tuo partner e condividere la passione per la cucina! E poi questo primo è davvero piccantissimo e potete aggiungere così un pò di ‘pepe’ alla serata.

La canzone del cuore come regalo di San Valentino : le novità 2023

Pixel Spotify personalizzato luce notturna targa musicale luminosa personalizzata

Riuscire a sorprendere la vostra metà,. Quella canzone di quando il tuo partner ti ha guardato negli occhi ed avete capito che era amore ora la puoi bloccare in una. Invia la foto, scegli il carattere ed il suo colore, comunicaci il nome del brano e l’artista e verrà realizzata, la testimonianza del vostro amore su plexiglas di primissima qualità.per te e come per magia, tornerete a vivere quel momento, insieme.

San Valentino 2023: fagiolo magico con messaggio d’amore

Se siete alla ricerca di idee originali per San Valentino anche dal punto di vista dei regali, niente paura, abbiamo questa soluzione che fa per voi. BOX con pianta di fagiolo vera perchè quando si vuole fare un regalo romantico, con i fiori si va sempre a colpo sicuro! Dimostrate il vostro amore con un fiore magico: dopo averlo interrato, il seme del fagiolo crescerà diventando una bella e sana pianta da arredamento con… sorpresa! Le più gettonate sono sempre le rose, rosse come la passione! Queste però durano poco. La nostra pianta custodisce un romantico segreto d’amore “I love you” con un piccolo cuore e rimarrà fiorita a lungo senza bisogno di particolari cure