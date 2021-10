Maker Music 2021, dall’8 al 10 ottobre al Gazometro: il programma

Torna l’edizione europea del Maker Music 2021, presso il Gazometro di Roma dall’8 al 10 ottobre: sul palco e online NAIP, Max Casacci, La Rappresentante di Lista, ICE One, Rap Roulette

La voglia di musica, concerti, condivisione e spensieratezza dopo quasi due anni di distanziamento sociale è incredibilmente tanta: Maker Music 2021 torna ad accontentarci con una tre giorni intensa tra live e performance online al Gazometro di Roma dall’8 al 10 ottobre.

La Maker Faire Rome – The European Edition 2021 diventa così punto di riferimento del making della musica internazionale. Grazie all’entusiasmo del direttore artistico Andrea Lai, la rassegna musicale, con sessioni online e inedite performance in presenza, porterà a musicisti, addetti ai lavori, curiosi e appassionati le nuove frontiere del “fare musica” con alcuni ospiti d’eccezione.

Max Casacci_ Maker Music 2021 @Silvia Pastore

Da NAIP a Max Casacci, da La Rappresentante di Lista a ICE One, passando per Rap Roulette, Maker Music 2021 sarà un momento per confrontarsi pubblicamente con visioni, pratiche, nuove vie e possibili mondi in cui tecnologia e musica si incontrano creando innovazione e disegnando nuovi orizzonti.

NAIP_Maker Music 2021 @Valentina Procopio

Un esempio di novità, prospettive futuristiche e tecnologia applicata alle 7 note sono le Cubo Sessions, un’unione errante di musica e immagini in cui il videomapping accompagnerà le sonorità degli artisti, all’interno di un cubo 4×4.

A proposito delle Cubo Sessions, Lai ha spiegato che “il Cubo (una struttura di 4 metri fatta di schermi semitrasparenti grazie ai quali le immagini proiettate e gli artisti che performano dentro al cubo sono visibili e fusi) è il playground, il campo in cui la video crew Studio Clichè e i musicisti NAIP, La Rappresentante di Lista e Max Casacci (Subsonica) si incontrano, non per trovare un territorio comune, ma per scoprire un nuovo territorio”.

Cubo sessions_Maker Music 2021

Per chi fosse interessato a lasciarsi coinvolgere da musica e innovazione, l’ingresso al Maker Music 2021 sarà contingentato e con obbligo di Green Pass.

Foto: Silvia Pastore/Valentina Procopio/Maker Music 2021 via HF4