Otto e mezzo: Lilli Gruber furiosa per aver cominciato in ritardo a causa dello sforamento del TG di Enrico Mentana.

Durante la messa in onda della puntata di Otto e Mezzo dello scorso 6 maggio, è parso evidente a tutti i telespettatori che Lilli Gruber stava vivendo un momento di manifesta insofferenza nei confronti di Enrico Mentana. Infatti, il suo programma è cominciato alle 20:46 anziché alle 20:30, come programmato, per via del prolungamento del telegiornale. Inutile dire che questo ritardo ha scatenato la reazione piccata della conduttrice, che non ha nascosto il suo disappunto per lo sforamento del TG La7 lasciandosi andare ad una battutina velenosa proprio nei confronti di Mentana. Ma cosa avrà detto di tanto terribile?

LEGGI ANCHE:– Amici 23, daytime troppo piccante alle 4 di pomeriggio? Alcuni fan scandalizzati dai temi toccati da Lilli Gruber

Otto e mezzo: Lilli Gruber se la prende con Enrico Mentana: “L’incontinenza è una brutta cosa”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Otto e Mezzo del 6 maggio, Lilli Gruber è parsa piuttosto irritata con Enrico Mentana.

La puntata, infatti, è cominciata alle 20:46 e non alle 20:30, come da titolo. Tanto che la conduttrice non si è trattenuta per lo sforo del TG La7, che ha fatto cominciare in ritardo il suo programma.

“Buonasera e benvenuti alle 20 e 46, non alle otto e mezzo – ha esordito – ma insomma, l’incontinenza è una brutta cosa. Scusateci per questo ritardo“.

Insomma, una chiara frecciatina al collega che ha prolungato l’edizione del suo telegiornale fino a farla durare 40 minuti. Una insofferenza manifesta, la sua, che non poteva passare certo inosservata.

Arriverà una controreplica da parte di Enrico Mentana?

Mentana si scusa con la Gruber per il ritardo, ma lo fa in maniera davvero particolare: ‘Se non ci ha denunciato…’

Una cosa simile era già successo lo scorso marzo, quando però Enrico Mentana si scusò per il ritardo, facendo a sua volta una battuta su Lilli Gruber in conclusione di puntata.

“Ci porterebbe in tribunale e vincerebbe sicuramente la causa. Se non ci ha denunciato, stasera ospita Sallusti, Scanzi, Guerzoni e Ercoli Finzi”, disse.

Photo Credits: Kikapress