La famiglia reale britannica si trova nuovamente al centro dell’attenzione per un gesto che ha sollevato critiche e dibattiti: il mancato riconoscimento pubblico del quinto compleanno del giovane Archie, figlio del principe Harry e di Meghan Markle.

Il gesto, avvenuto nel giorno del suo compleanno, ha generato un’ondata di speculazioni e commenti sulle dinamiche interne alla famiglia reale e sul rapporto tra i Sussex e il resto dei reali. Questo 6 maggio 2024, il giovane principe ha compiuto cinque anni. Tuttavia, la famiglia reale ha deciso di ignorare pubblicamente questo importante evento, evitando di augurare ad Archie un felice compleanno tramite i propri account ufficiali sui social media.

La mancata pubblicazione di auguri di compleanno per Archie potrebbe essere interpretata come un ulteriore segno di tensione tra i Sussex e il resto della royal family, soprattutto alla luce delle recenti dinamiche emerse nei rapporti. Dall’annuncio della loro decisione di trasferirsi in America alla partecipazione a interviste e progetti mediatici che hanno fatto scalpore, i Sussex hanno sfidato le aspettative e le tradizioni della famiglia reale e, decidendo di non essere più membri lavoratori, hanno perso diversi diritti, tra cui senza dubbio menzioni ufficiali e auguri pubblici.

Foto: Kikapress