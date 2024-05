Chiara Ferragni: per il suo compleanno rispuntano le foto di un anno fa. Cosa successe a lei e a Fedez? Il gesto che non passò inosservato.

Oggi è il 7 maggio, ovvero il giorno del 37-esimo compleanno di Chiara Ferragni. In questi giorni l’influencer è volata a Los Angeles con gli amici più cari, tra cui spicca anche Chiara Biasi, diffondendo sui social dei video nei quali balla scatenata. Fin qui nulla di strano, sebbene rispetto alla festa di compleanno dell’anno scorso sembra essere cambiato praticamente tutto per la celebre influencer, travolta prima dal caos pandoro e poi dalla separazione dal marito Fedez. Ebbene, in rete rispuntano le foto e riguardanti la festa del 2023, quando compì 36 anni, con tanto di torta tagliata insieme a Fedez… Diciamo che quell’augurio non le ha certo portato bene!

Compleanno Chiara Ferragni: il gesto di Fedez le ha portato male?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Se oggi, 7 maggio, Chiara Ferragni ha compiuto il suo 37-esimo compleanno, a molti sono tornati in mente i festeggiamenti dell’anno scorso.

Tutto era diverso, lei e Fedez sembravano uniti indissolubilmente e andarono a festeggiare sul Lago di Como, il suo posto del cuore. Ma era davvero così?

Basta riguardare le foto dell’anno scorso, in cui sorride insieme a Fedez e ai due figli accanto a una torta gigante a forma di piramide… All’epoca si disse “circondata dall’amore“.

All’epoca fece un gesto strano anche Fedez. Il rapper aveva infatti pubblicato due foto “d’epoca”, di quando le chiese la mano all’Arena di Verona. Il rapper scrisse “Sei stata e sarai sempre la mia salvezza”.

Diciamo che quelle parole non hanno portato benissimo alla loro relazione… Anche perché un anno fa, vedendo la foto, alcuni utenti avevano scritto “Mi sa che si stanno lasciando!!!!”, “C’è freddezza tra i Ferragnez…” o “Tutta questa felicità non la vedo, con il marito è molto fredda“.

Il motivo? Nelle foto di Chiara non comparivano abbracciati nemmeno una volta! Che ci fosse già qualche avvisaglia di crisi?

Photo Credits: Kikapress