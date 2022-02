Monica Vitti la malattia che l’ha allontana dalle scene

Indimenticabile interprete di pellicole, Monica Vitti ha lasciato le scene a causa di una malattia degenerativa

Monica Vitti oggi, la scoperta della malattia:

E’ stata, ed è tutt’ora, una delle attrici più amate del cinema italiano e non solo. Monica Vitti ha compiuto 90 anni lo scorso novembre ma, purtroppo, non è potuta essere presente ai festeggiamenti che giustamente le sono stati tributati.

L’attrice è malata da molti anni, nel 2000 le è stata diagnosticata una malattia di cui non si sa molto. Potrebbe essere demenza senile o Alzheimer. Fatto sta che, all’epoca, la grande attrice ha deciso di ritirarsi a vita privata per affrontare i giorni difficili in solitudine, circondata solo da pochi amici e dalle persone di famiglia.

L’ultima apparizione di Monica Vitti, già malata, risale al 2002 alla prima teatrale di Notre-Dame de Paris.

Monica Vitti, gli ultimi anni

Secondo alcune fonti vicine alla famiglia di Monica Vitti, l’attrice sarebbe stata ricoverata in una clinica svizzera specializzata nella cura della sua malattia. Notizia che il marito Roberto Russo smentì fermamente.

Ci conosciamo da 47 anni, nel 2000 ci siamo sposati in Campidoglio e prima della malattia, le ultime uscite sono state alla prima di Notre Dame de Paris e per il compleanno di Sordi. Ora da quasi 20 anni le sto accanto e voglio smentire che Monica si trovi in una clinica svizzera, come si diceva: lei è sempre stata qui a casa a Roma con una badante e con me ed è la mia presenza che fa la differenza per il dialogo che riesco a stabilire con i suoi occhi, non è vero che Monica viva isolata, fuori dalla realtà. Roberto Russo

Monica Vitti resterà per sempre legata, nell’immaginario comune, ai moltissimi film girati con Alberto Sordi, Nino Manfredi, Marcello Mastroianni e tantissimi altri attori che, in tanti anni, hanno dato risalto alla sua bravura e bellezza. Vincitrice di tantissimi premi, Monica Vitti resta l’attrice italiana per eccellenza insieme a figure ormai quasi mitiche come Anna Magnani e Mariangela Melato.

