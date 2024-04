Ecco cos’è successo a Sarah Toscano, che ha sorpreso tutti durante la registrazione dell’ultima puntata di Amici 23!

Amici 23 di Maria de Filippi sta procedendo alla grande. Al punto che sulla piattaforma X, dopo ogni puntata, fioccano un numero considerevole di commenti su tutti gli allievi.

L’ascesa musicale di Sarah Toscano: l’allieva batte anche Marisol

Un’allieva in particolare sembra piacere molto al pubblico di telespettatori del programma. Stiamo parlando proprio di lei: Sarah Toscano. La concorrente sembra davvero inarrestabile.

Durante l’ultima registrazione di Amici 23, le anticipazioni parlano del fatto che la Toscano sia persino riuscita a battere la ballerina della squadra Zerbi-Celentano rimasta in gara. Stiamo parlando proprio di lei, Marisol. Infatti, in molti hanno notato la maturazione della Toscano.

Il pubblico che inizialmente l’aveva sottovalutata, sta iniziando a captare quanto effettivamente Sarah sia cresciuta a livello personale e musicale. Un traguardo niente male, per l’allieva di Lorella Cuccarini!

“Se volete dare un supporto a Sarah andate sul suo tik tok e mettete like, il suo ultimo post conta 9.000 like, mentre Petit 220.000. Eh no non mi sono sbagliata a scrivere” questo uno dei commenti sulla piattaforma X riguardo Sarah Toscano. Ne citiamo anche altri che mostrano il loro supporto del talento della cantante.

“Sapete che inizio a pensare che tra tutti Sarah ora come ora se facessero una gara al televoto tra tutti potrebbe essere prima, perché sia il pubblico di X, di Instagram e Facebook la amano?”. Oppure: “Sarah paragonata ad una popstar! Fantastico!”.

Non a caso, la De Filippi dalle anticipazioni le avrebbe fatto notare esattamente questo: la sua somiglianza con le popstar americane. C’è un po’ di dispiacere, invece, per la ballerina battuta dalla Toscano, Marisol. Dato che pare essersi infortunata il ginocchio, un po’ come Gaia durante le scorse puntate. Alla quale, alla fine è toccato abbandonare il talent.