Ad Affari Tuoi, Amadeus stupisce tutti lanciando sale contro il telefono del dottore: quel gesto non si era mai visto prima.

La puntata del 10 gennaio di Affari tuoi, il gioco a premi condotto da Amadeus in prima serata su Rai 1, ha visto protagonista la pugliese Roberta ma anche un gesto del presentatore che non si era mai visto prima: durante il game show, ha cominciato a lanciare sale contro il telefono e le telefonate del dottore. Il motivo di questo gesto scaramantico? Andiamo a scoprirlo insieme!

LEGGI ANCHE:– Affari tuoi, il concorrente rifiuta 72mila euro e perde tutto: sui social gli utenti si scatenano

Affari tuoi, Amadeus lancia il sale contro il telefono del dottore

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Affari Tuoi del 10 gennaio, mentre giocava la concorrente Roberta da Barletta, Amadeus ha fatto un gesto mai visto prima in puntata.

Tutto è partito quando la ragazza ha portato in trasmissione del sale, donatole dalla nonna, come portafortuna. Come prima cosa, quindi, Roberta si è gettata quel sale alle spalle dal centro dello studio. Ma non è tutto.

Il conduttore del game show Rai, dopo che alla concorrente era stato offerto un cambio del pacco, ha detto: “È tanto carina tua nipote e non crede alla cattiveria del dottore ma…”. E lì Amadeus ha ripreso a gettare sale contro il telefono, facendo la gioia dei telespettatori che non si aspettavano certo quel gesto da parte sua.

Affari tuoi, matrimonio salvo per un soffio: ‘puoi sognare quello che vuoi’

Roberta era accompagnata dal fidanzato Marco, con il quale è prossima alle nozze. La concorrente alla fine, ha accettato l’offerta del dottore di 36mila euro, anche perché alla fine erano rimasti i pacchi da 50 euro e da 200mila euro.

Prima di aprire gli ultimi pacchi rimasti, il fidanzato della concorrente ha detto: “Io ho fatto un sogno, non ho voluto influenzarti. Numero 1, 200 mila euro“. Il pacco numero 1 era quello che aveva lei.

Per questo, Amadeus ha detto: “Se ci sono 200 mila euro lì, tu sai che te lo ricorderà per sempre? Al matrimonio lei ti dirà ‘Ricordati che mi hai fatto perdere 200 mila euro‘”. Il pacco, però, non conteneva i 200mila euro ma solo 50 euro, tanto che il loro matrimonio è stato ‘salvo’ per un sogno e Amadeus ha concluso con un “Ora puoi sognare ciò che vuoi“.

Photo credits: Kikapress