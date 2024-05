A Unomattina è andata in scena una gaffe che ha coinvolto il conduttore Massimiliano Ossini: non sapeva di essere in onda. Cosa ha fatto in diretta?

Nella puntata di Unomattina di oggi, 16 maggio, è andata in scena una gaffe che ha coinvolto il conduttore Massimiliano Ossini, che non sapeva di essere in onda. Cosa ha fatto in diretta? Suo malgrado, è stato vittima di un errore tecnico che l’ha visto comparire su Rai Uno con un suo monologo riguardante l’alluvione dell’Emilia Romagna del 2023. Fin qui tutto regolare, se non fosse che quelle mostrate erano le prove e non l’effettiva esecuzione del suo monologo. Non ci resta quindi che scoprire che cosa è successo subito dopo… Il conduttore si sarà accorto di quanto accaduto? Oppure è andato avanti inconsapevolmente con la trasmissione?

LEGGI ANCHE:– Rovazzi ‘frega’ il TG 5, gaffe del telegiornale di Canale 5 sulla rapina del telefono

Unomattina: la gaffe di Massimiliano Ossini non passa inosservata

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di oggi, ad Unomattina, il conduttore Massimiliano Ossini è stato suo malgrado vittima di una gaffe.

Il programma di Rai Uno, infatti, ha messo in onda in diretta le prove di un suo monologo legato all’alluvione che l’anno scorso ha colpito l’Emilia Romagna.

Al termine del discorso, infatti, lo si è visto allontanarsi seguito da un cameraman e da altri tecnici, lasciando vuoto lo studio mentre in sottofondo si sono sentite solo alcune voci.

Dopo qualche attimo, lo si è visto rientrare e ricominciare a parlare, ripetendo il monologo dall’inizio, stavolta consapevole di essere in onda.

Il conduttore, infatti, la prima volta non sapeva affatto di essere in diretta, ma quella mostrata era solo una prova – perfettamente riuscita – del suo monologo.

La gaffe a luci rosse con Massimiliano Ossini: Mara Venier e quella frase sul vibratore. Cosa ha detto in diretta su Rai 1

Ma, oltre a quella di Unomattina, Massimiliano Ossini non è nuovo alle gaffe.

Qualche tempo fa, ospite a Domenica In, fu però Mara Venier a farne una a luci rosse, dicendogli: “Il suo telefono continuava a squillare. Hai messo il vibratore, no?”

Anche quella volta, la gaffe provocò l’ilarità dello studio e quella del web…

Photo credits: Kikapress