Nuova bufera su Chiara Ferragni: fanno discutere i rapporti commerciali con degli imprenditori israeliani.

Chiara Ferragni finisce in una nuova bufera mediatica, ma stavolta non c’entrano né i pandori né il suo rapporto con Fedez, bensì quelli con degli imprenditori israeliani. Una delle ultime fotografie pubblicate sui social che ritrae la nota imprenditrice digitale, infatti, ha fatto scatenare il popolo della sua fan base come quello dei suoi hater, con tantissimi commenti che l’hanno presa di mira per una sua partnership commerciale che sembra aver annunciato in pompa magna. Ma cosa avrà dato così tanto fastidio ai fan (e ai meno fan) della divina Chiara? Si tratta davvero di una situazione controversa o dell’ennesimo pretesto utilizzato per attaccarla? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Chiara Ferragni e gli imprenditori israeliani: bufera per quella foto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ori Vechler, noto imprenditore israeliano nel settore dei gioielli, ha pubblicato una foto insieme a Chiara Ferragni a Dubai.

“È stato un grande piacere conoscerti – ha scritto – sei assolutamente bellissima dentro e fuori“. Chiara, da parte sua, ha commentato con un cuore.

Tuttavia, quando quella foto è trapelata, si è scatenata la bufera, soprattutto perché Ori Vechler è dichiaratamente sionista. Un aspetto che lo rende inviso soprattutto a chi sostiene la causa palestinese nell’attuale guerra a Gaza.

Per accorgersene, e per farlo bastava leggere i commenti comparsi sotto il suo profilo… Peccato che gran parte di essi siano stati completamente censurati.

Insomma, Chiara Ferragni è finita suo malgrado in un’altra bufera: ma il fatto che abbia rapporti commerciali con imprenditori israeliani è davvero così terribile? A quanto pare sì.

Photo Credits: Kikapress