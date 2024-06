Il gesto di Chiara Ferragni al matrimonio di Diletta Leotta ha fatto parlare sui social, ma non tutti l’hanno notato: era rivolto a Fedez?

Il matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius, celebrato il 22 giugno, ha catturato l’attenzione del pubblico nel week end appena trascorso. La cerimonia si è svolta a Vulcano, una delle isole Eolie, in una location mozzafiato: il Therasia Resort, un hotel a 5 stelle che è stato interamente prenotato per l’evento.

La festa ha visto la partecipazione di circa 160 invitati, tra cui molte celebrità del mondo dello spettacolo e dello sport. Tra i nomi noti presenti c’erano Elodie, che ha svolto il ruolo di damigella d’onore, e altri personaggi famosi come Luca Argentero, Cristina Marino, Alice Campello, Alvaro Morata e Chiara Ferragni.

Proprio quest’ultima, reduce dalla separazione da Fedez, ha pubblicato un video su TikTok prima della festa in cui tutti gli invitati sono apparsi vestiti di bianco, che è sembrato indirizzato proprio all’ex compagno. Nel video, Chiara cavalca l’onda di uno dei tanti trend social, scrivendo “I discorsi che io e le mie amiche ci facciamo quotidianamente” e usando un audio che dice: “Sei una bella ragazza non ti accontentare dei panni sporchi, meriti dei panni puliti con Coccolino”.

Un utente ha commentato: “non far vedere che pensi ancora a lui” e Chiara ha lasciato un like, in segno di condivisione…

La reazione di Fedez a quel messaggio di Chiara Ferragni sui social: non è proprio andata come si sarebbe aspettata la Ferragni

Intanto però Fedez continua ad essere avvistato con la modella francese Garance Authié, suscitando l’attenzione dei media. Le immagini pubblicate sui social, inclusa quella del cane Silvio, suggeriscono una nuova relazione tra i due. Parallelamente, Chiara Ferragni, reduce dal matrimonio di Diletta Leotta in Sicilia, ha mostrato segni di tristezza sui social con frasi evocative, che riflettono sicuramente il suo stato emotivo.

Foto: Kikapress