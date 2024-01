Chiara Ferragni è tornata sui social, ma quella Instagram Stories ‘sbagliata’ non è piaciuta a nessuno. Cosa avrà mai pubblicato annunciando saldi sul suo webstore?

Il ritorno sui social network di Chiara Ferragni dopo lo scandalo pandoro coincide con un tentativo di far tornare tutto esattamente come prima, tuttavia pare proprio che la regina delle influencer stia compiendo una serie di gaffe, tra le quali non manca una Instagram Stories ‘sbagliata’ pubblicata nel momento sbagliato. Ma di cosa stiamo parlando nello specifico? Quale sarà stato il vero errore di Chiara Ferragni? Non ci resta che andare a scoprire insieme quello che ha combinato e ciò che le rimprovera il popolo del web.

LEGGI ANCHE:– Chiara Ferragni, su eBay si vendono le ‘lacrime di Chiara’: la cifra a cui sono vendute

Chiara Ferragni, la stories è sbagliata? Di cosa la rimproverano sul web

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nei giorni scorsi, su Instagram, Chiara Ferragni ha pubblicato due Stories, di cui una finita sotto accusa e considerata “sbagliata”.

Nella prima si vede la figlia, Vittoria, che mangia dolce e tenera una fetta di tortino al cioccolato. In quella subito successiva, invece, c’è un messaggio che dice “Sono iniziati i saldi del brand Chiara Ferragni sul sito e negli store“.

Inutile dire che in molti hanno cominciato ad accusare Chiara di aver catturato l’attenzione del pubblico con quella immagine della figlia, salvo poi scrivere quel messaggio sui saldi del suo marchio.

Ma non è tutto. Qualcuno parla di errori palesi a livello tecnico nel post di “pubblicità” del brand, tanto da chiedersi come abbia fatto un’influencer seguita da fior fiore di agenzie di comunicazione come Chiara Ferragni a pubblicare una Stories tanto sbagliata.

Ma forse siamo già oltre. E se questa sorta di “mancanza di professionalità” dell’aspetto delle stories sia in realtà voluta? Chiara, d’altronde, sta cercando di riabilitare la sua immagine e di rialzare un brand massacrato dallo scandalo pandoro. Mostrarsi “normale” pubblicando foto di famiglia e figli e post promozionali dall’aspetto “casalingo” potrebbe essere un gesto volto a riabilitarla. Riuscirà nel suo intento?

Photo Credits: Kikapress