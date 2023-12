Su eBay fanno la loro comparsa le “lacrime di Chiara Ferragni”, oltre al pandoro e all’acqua brandizzati venduti a cifre da capogiro.

Chiara Ferragni si è defilata dai social network dopo la bufera del pandoro-gate, ma il suo brand continua a tirare molto, soprattutto su eBay e altri shop online. Il motivo? Sono in tanti i collezionisti che stanno ricercando alcuni oggetti iconici legati al suo marchio personale. Dal pandoro del caso esploso ultimamente all’acqua ipercostosa comparsa qualche anno fa, sono in vendita addirittura le “lacrime di Chiara Ferragni“. Ma cosa starà succedendo sul celebre sito di annunci e shop online? Andiamo a scoprirlo insieme.

Chiara Ferragni: su eBay in vendita le sue “lacrime”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La vicenda del pandoro brandizzato Chiara Ferragni alla base dello scandalo che l’ha colpita sta facendo la gioia degli speculatori su eBay.

Il celebre dolce, messo in commercio a Natale 2022, è tornato in vendita grazie ad alcuni che lo avevano comprato (a 9.99 euro) e che ora lo stanno piazzando a prezzi da capogiro.

Basta fare un giro su eBay per rendersene conto. La scatola vuota del pandoro viene venduta a un prezzo minimo di 100 euro, con punte di 200-220. Per il pandoro intonso, invece, c’è chi chiede addirittura 600 euro. Non sono tutte speculazioni, però, dato che alcuni utenti hanno pensato di “riciclare” i pandori griffati per fare della beneficenza.

Lo stesso sta avvenendo sull’acqua firmata da Chiara Ferragni, che su eBay si trova a un prezzo incredibile di almeno 45-50 euro a bottiglia. Anche in questo caso non mancano prezzi da capogiro, che arrivano anche a 300 euro.

Ma c’è anche chi si è inventato qualcosa di diverso: le “lacrime di Chiara Ferragni“. Ovvero un barattolino sul quale è impressa una versione fumettistica della celebre influencer in lacrime, con un visone sulle spalle e seduta su un tappeto di banconote… Questo viene venduto all’asta, con prezzi che sono andati dai 10 ai 20 euro…

Photo Credits: Kikapress