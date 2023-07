Ilary Blasi stuzzica Francesco Totti utilizzando delle fotografie? Ecco cosa ha fatto sui social e perché potrebbe essere riferito a lui.

Da qualche giorno sui social è tornato di moda il tema della rottura tra Francesco Totti ed Ilary Blasi, nonché delle conseguenze post separazione tra i due: non sarà un caso, dunque, che si è cominciato a parlare del fatto che la conduttrice in qualche modo stuzzica a distanza il suo ormai ex marito. Ma cosa avrà fatto stavolta? Proviamo a scoprirlo insieme.

Ilary Blasi stuzzica Francesco Totti con quella Instagram Stories?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tutto è partito da una foto in costume postata da Ilary Blasi sui social, nella quale è stesa su un lettino da spiaggia con il braccio sinistro sollevato sopra la testa.

Tramite Deianira Marzano, qualche fan ha notato come la conduttrice televisiva non abbia fatto né rimuovere né coprire il tatuaggio all’interno del braccio sinistro.

Fin qui nulla di strano, ma in molti credono che la nuova foto sia un messaggio rivolto al suo ex marito. Infatti, se si guarda bene, quel tatuaggio della Blasi rappresenta una F e una I stilizzate: non a caso le iniziali di Francesco e Ilary. Anche Totti, tra l’altro, ne ha uno speculare, fatto insieme a lei.

In molti hanno pensato che Ilary abbia in qualche modo voluto stuzzicare l’eterno capitano della Roma dopo che lui, qualche giorno fa, ha postato un’immagine risalente alla Coppa del Mondo 2006 con un’esultanza dedicata a lei.

Che i due si stiano mandando messaggi a distanza?

Noemi Bocchi e quella foto come Ilary scatena i commenti. ‘L’amore della mia vita’: cosa ha pubblicato sui social

Nel frattempo, mentre Ilary Blasi stuzzica Francesco Totti, in molti stanno notando che la nuova compagna dell’ex calciatore ha una somiglianza incredibile con la conduttrice dell’Isola dei Famosi.

In un’immagine postata su Instagram lo scorso marzo, Noemi Bocchi ha infatti ripreso una foto risalente a qualche anno fa, nella quale stringe uno dei suoi figli con tanto di dedica “Io&l’amoredellamiavita“.

Fin qui tutto regolare, se non fosse che in molti hanno notato una somiglianza incredibile tra Noemi e Ilary Blasi, almeno in quella foto.

I commenti a riguardo, infatti, praticamente non si contano. Tra un “Per un attimo mi sei sembrata Ilary” e un “La fotocopia di Ilary” c’è chi suppone che Noemi voglia imitare deliberatamente la Blasi.

Ma qualcuno, a riguardo, si chiede: “sarà un caso che ha scelto una donna che somiglia alla sua ex?”

Tutta questione di gusti…

