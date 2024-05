All’Eredità le gaffe sulla tv sono sempre di casa: stavolta ad essere colpita da questo momento imbarazzante è stata Nunzia De Girolamo.

Il telequiz di Rai Uno, L’Eredità, ci regala sempre numerose soddisfazioni a livello di gaffe. L’ultima l’abbiamo vista durante l’ultima puntata del programma condotto da Marco Liorni, andato in onda come sempre su Rai Uno mercoledì 8 maggio 2024. Le gaffe e le incertezze, dicevamo, sono spesso di casa e talvolta sfociano in errori clamorosi che mettono un po’ in imbarazzo la stessa azienda televisiva italiana. Il motivo? Molti concorrenti non conoscono le stesse trasmissioni prodotte dalla Rai, dimostrando alla prova dei fatti di non guardare poi così tanto la televisione. Tanto è vero che nell’ultima puntata de L’Ereditàla questione di quale sia il programma condotto da Nunzia De Girolamo ha causato più di qualche problema alle concorrenti in gara.

L’Eredità: risposta imbarazzante delle concorrenti su Nunzia De Girolamo. La gaffe non passa inosservata

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata de L’Eredità dell’8 maggio, Marco Liorni ha posto un quesito abbastanza semplice durante il gioco dei 100 secondi: indicare il programma recentemente condotto su Rai 1 da Nunzia De Girolamo. La tensione è salita quando la prima concorrente, la campionessa in carica Valeria, ha risposto con sicurezza “Bella Ma’“, scatenando l’incredulità in studio. Ma la sorpresa non è finita qui: anche la sua avversaria, Letizia, non è stata in grado di dare la risposta corretta, optando per “La vita in diretta“.

È stato allora che Marco Liorni ha interrotto il gioco, sottolineando che Nunzia De Girolamo ha effettivamente condotto La vita in diretta, ma durante la scorsa estate. Il nome del programma a cui si faceva riferimento, ovvero quello condotto di recente su Rai Uno, era invece Ciao Maschio, andato in onda in seconda serata fino a pochissimo tempo fa.

Come prenderà questa gaffe l’ex ministra Nunzia De Girolamo?

