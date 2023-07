Francesco Totti ha fatto una dedica ad Ilary Blasi? Ecco che cosa è comparso sui suoi canali social nelle scorse ore

Francesco Totti ha fatto una nuova dedica ad Ilary Blasi? A quanto pare sì, dato che il Pupone ha postato sui social una storia che pare essere proprio essere rivolta alla sua ex moglie e conduttrice dell’Isola dei Famosi. Il motivo risiede in un gesto che, secondo molti, rappresenta una sorta di movimento d’intesa tra i due.

LEGGI ANCHE:– Ilary Blasi non placa le polemiche: “Ho scioccato Totti”. Il gesto fatto per il suo ex marito

Qualcosa che in pochi avevano notato (tranne i veri appassionati del Pupone). Ma si tratterà davvero di una dedica ad Ilary?

La dedica di Francesco Totti è per Ilary Blasi?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Domenica scorsa è stato il 9 luglio, giorno che gli appassionati di calcio sanno con certezza essere quello dell’ultima vittoria dell’Italia in Coppa del Mondo. Il 9 luglio 2006, infatti, indimenticati campioni come Fabio Cannavaro, Alex Del Piero e appunto Francesco Totti, regalarono all’Italia intera la gioia di salire sul tetto del mondo.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che Francesco Totti ha voluto celebrare il diciassettesimo anniversario di quella giornata tramite una foto pubblicata sui social: l’esultanza dopo il rigore segnato contro l’Australia proprio ai mondiali del 2006.

Il gesto che fece fu molto semplice: portarsi il pollice in bocca. Ebbene, in molti credono che ripostare questa foto, da parte sua, sia stata una dedica ad Ilary Blasi.

Il motivo? Lo rivela Deianira Marzano. Qualche anno fa fu lo stesso Francesco a scrivere sui social: “Forse non tutti sanno che… il gesto del ciuccio non è dedicato ai miei figli, ma ad llary che lo fa ogni volta che si concentra! È una dedica speciale alla donna che amo e alla madre dei miei figli“.

Insomma, ripostare quella fotografia pare essere una vera e propria dedica a Ilary… come la prenderà Noemi?

La reazione brusca di Ilary Blasi dopo quel gesto: cosa ha fatto. Un fan fa notare quel dettaglio poco educato

Nel frattempo, Ilary Blasi è in vacanza in Brasile. Precisamente a Rio de Janeiro, dalla quale sta postando numerose fotografie. E proprio sotto uno di questi post che una fan ha commentato, svelando un episodio che, se confermato, narrerebbe una visione sgarbata da parte della conduttrice.

“Volevo far presente che al momento dello scatto della foto eravamo li e ti abbiamo riconosciuta, ci avrebbe fatto piacere avvicinarci e salutarti, ma il tuo LABIALE (non molto elegante) ci ha fatto capire che non era il caso e ci siamo allontanati“, ha scritto la donna. E poi ha aggiunto “Ricordo che un personaggio pubblico è pubblico perché la gente lo ha fatto diventare tale, a volte per le capacità artistiche o professionali che riveste a volte senza un perché!Sono rimasta delusa non è mio intento denigrare o offendere nessuno“.

I commenti sono variegati, tra chi giustifica Ilary in virtù del fatto che volesse solo godersi le vacanze e chi invece la attacca sul tema della poca disponibilità nei confronti dei fan. Voi da quale parte state?

