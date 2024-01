Gaffe incredibile di un concorrente de L’Eredità su Ippolito Nievo: la risposta fa il giro del web e fa scatenare i telespettatori del quiz di Rai Uno.

Nella puntata de L’Eredità del 21 gennaio è andato in scena un momento ‘particolare’, una gaffe da parte di un concorrente su Ippolito Nievo che è riuscita a fare impazzire il pubblico del telequiz di Rai Uno. Una delle persone in gioco, infatti, ha commesso uno scivolone che è subito diventato virale un po’ su tutto il web, a partire da X. Se vi state chiedendo cosa sia accaduto nello specifico, non vi resta che scoprirlo insieme a noi!

LEGGI ANCHE:– L’Eredità, incredibile vincita di 190.000 euro in gettoni d’oro. Ma quanto valgono i gettoni d’oro?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata de L’Eredità del 21 gennaio, uno dei concorrenti doveva rispondere alla domanda “Ippolito, scrittore dell’epoca risorgimentale“, che cominciava per N.

Il concorrente è parso subito in difficoltà, provando a rispondere “Niveo”, “Nelvo”, “Nilvo”, “Nisbo” e altre parole in grado di incastrarsi. La risposta era ovviamente Ippolito Nievo, presa di straforo dal giocatore de L’Eredità, a cui sicuramente l’emozione ha giocato un brutto scherzo.

Ad ogni modo, la gaffe è diventata virale in rete, tanto che c’è chi ha ricordato un episodio simile risalente al 2019, quando un concorrente doveva rispondere alla definizione “Essenza aromatica” e non riusciva a trovare la lettera ‘u’ di “Patchuoli“.

Stavolta, però, le accuse sono state peggiori. Tra un “Non sa chi è Ippolito Nievo” e un “Nisbo?????“, c’è anche chi commenta con “Che vergogna!” o “Tutto l’alfabeto“.

O ancora: “Non conosce Ippolito Nievo? Pazzesco“, oppure “Patchouli su Nievo…ma al liceo non si studia più il risorgimento?”.

E qualcuno, che probabilmente ha partecipato al gioco, commenta: “Raga io inceppai su Lex Luthor per 20 secondi quindi so PERFETTAMENTE come si sia sentito e cosa si prova lì. Al posto di offenderlo per la sua cultura almeno apprezziate lo sforzo che ha fatto per provare a indovinare Ippolito Nievo“.

Photo Credits: Kikapress