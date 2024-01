Vinti 190mila euro a L’Eredità ma saranno dati al concorrente in gettoni d’oro: quanto valgono realmente i premi dei quiz televisivi?

Il 14 gennaio, durante la messa in onda del celebre quiz preserale di Rai Uno, L’Eredità, un concorrente è riuscito nell’ardua missione di conquistare l’incredibile cifra di 190.000 euro allo spietato gioco finale della Ghigliottina. In molti si sono accorti che la vittoria non è pagata in contanti, ma in gettoni d’oro. Un dettaglio che, nonostante l’entusiasmo dei telespettatori per l’incredibile vittoria, ha suscitato in tantissimi una domanda che per tanti versi rimane ancora senza risposta: quanto valgono realmente questi gettoni d’oro?

Vittoria record a L’Eredità: 190mila euro

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La puntata de L’Eredità andata in onda domenica 14 gennaio ha regalato un finale da brividi agli appassionati del telequiz condotto da Marco Liorni. Il campione Daniele è riuscito a conquistare la somma di 190.000 euro in gettoni d’oro grazie a una ghigliottina da record. Mettendo in serie tutte e cinque le parole-indizio senza alcun errore, è riuscito a mantenere intatto il montepremi. Dopo la vittoria, ha esclamato: “Mi tremano le vene ai polsi. Se mi inginocchio adesso non mi rialzo più. Non fate versare a me lo spumante altrimenti lo verso a terra“.

Quei soldi, però, non gli saranno dati in contanti ma in gettoni d’oro: quanto valgono davvero?

Quanto valgono davvero i gettoni d’oro?

In Italia, le trasmissioni televisive che propongono giochi e quiz a premi non possono erogare vincite in denaro contante. Di conseguenza, le somme vinte dai concorrenti vengono assegnate in gettoni d’oro, ovvero dei veri e propri gettoni che riportano il logo delle emittenti televisive (RAI, Mediaset o Sky) e rappresentano l’importo vinto, al netto della ritenuta fiscale del 20%. Tuttavia, occorre sottolineare che dalla somma del premio viene anche sottratta l’IVA al 22%.

Il peso medio di un gettone d’oro oscilla tra gli 8 e i 10 grammi, ma una domanda che sorge spontanea è: quanto valgono effettivamente questi premi? La risposta è tutt’altro che semplice, poiché non esiste un valore predeterminato. La percentuale d’oro contenuta nei gettoni e le fluttuazioni del mercato influiscono sul loro valore. Le emittenti hanno fino a 6 mesi per consegnare i gettoni d’oro al vincitore, durante i quali le quotazioni dell’oro possono variare.

Da notare che, alla fine dell’iter, il vincitore dovrà affrontare una tassazione di circa il 40-42%, oltre a tenere in conto la variabilità del prezzo dell’oro. Insomma, la vincita di 190mila euro si ritrova ad essere quasi dimezzata!

Photo Credits: Shutterstock