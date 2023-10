Una nuova serie spaventosa debutta su Netflix e promette di spaventare davvero: ecco i dettagli

Su Netflix debutta “The Fall of the House of Usher” (in italiano “La caduta della casa degli Usher”), una nuova serie horror creata dallo stesso team di “The Haunting of Hill House.” La serie ha già ricevuto pareri positivi, con un punteggio del 95% su alcuni siti specializzati.

La trama segue Roderick Usher, un corrotto CEO di un’azienda farmaceutica, il cui oscuro passato torna a perseguitarlo quando i suoi figli iniziano a morire in modi orribili. La serie è basata su un racconto dello scrittore Edgar Allan Poe del 1839.

Poe, vissuto nel XIX secolo, è noto per la sua abilità nel creare atmosfere inquietanti e per i suoi racconti ricchi di simbolismo e oscurità. Il suo lavoro ha influenzato profondamente la narrativa gotica e l’horror letterario, ed è stato un pioniere nel genere del racconto breve.

La serie, pur prendendo ispirazione dal lavoro di Poe, promette di portare una “svolta fresca e bizzarra” alla sua narrazione, mantenendo viva la tradizione dell’horror che l’autore ha contribuito a plasmare. In questo modo, “The Fall of the House of Usher” onora il ricco patrimonio letterario di Edgar Allan Poe mentre offre una nuova interpretazione contemporanea.

La serie ha già catturato l’attenzione dei fan, ma anche di alcuni critici, che sono rimasti colpiti dal suo fascino oscuro. Gli spettatori lo definiscono macabro, avvincente e pieno di atmosfera. Tuttavia, i fan avvertono che potrebbe spaventare facilmente e consigliano di non guardarla se si è sensibili.

Il regista Mike Flanagan, già noto per il successo di “The Haunting of Bly Manor” e “Oculus,” passerà poi agli Amazon Studios dopo questo progetto.

