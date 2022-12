Oroscopo, il 2023 per questo segno sarà proprio un anno NO: preparatevi! Cosa accadrà

Trapelano le prime informazioni delle previsioni degli astrologi per quanto riguarda il 2023: cosa ci aspetta?

Anche per il 2023, i migliori astrologi sono pronti con le loro previsioni e l’oroscopo segno per segno. Tra questi c’è anche Paolo Fox che ha preparato per l’occasione un nuovo libro e dato qualche anticipazione su cosa ci aspetta attraverso un’intervista a DiPiù.

E se si pensa che saranno solo rose e fiori si sbaglia: per alcuni segni ci saranno alcune piccole difficoltà da affrontare. Ad esempio, per l’Ariete il 2023 sarà un “anno ricco di chiarimenti definitivi”, il Toro comincerà a recuperare terreno verso marzo, chi è nato sotto il segno dei Gemelli dovrà affrontare una fase conflittuale intorno a febbraio, stesso mese in cui arriveranno delle novità per il segno del Cancro. Il Leone dovrà cogliere diverse opportunità anche in amore, la Vergine avrà Saturno contro, la Bilancia invece smetterà di avere Giove in opposizione.

Lo Scorpione potrà sognare con un amore travolgente, il Sagittario dovrà fare i conti con un amore lontano e il Capricorno vivrà emozioni speciali soprattutto a luglio. Infine, L’Acquario avrà dalla sua parte sia Marte che Venere, mentre Pesci troverà il sereno nella sfera sentimentale.

