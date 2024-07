Il mese di luglio 2024 è pronto a regalarci due spettacoli cosmici unici: in arrivo due sciami meteoritici. Scopri quando vedremo le stelle cadenti!

L’estate 2024 è ormai nel vivo e per i nostri cieli significa solo una cosa: spettacoli notturni di stelle cadenti. Proprio così! Nelle prossime settimane, infatti, il cosmo ci regalerà almeno due sciami di meteore infuocate che renderanno più dolci e romantiche le nostre serate. Se sei uno skywatcher, un sognatore o un amante di astronomia, non puoi perderti assolutamente lo spettacolo del cielo estivo di luglio. Ma quando avremo il picco di questi sciami di stelle cadenti? Quando potremo osservare i piccoli puntini luminosi che ci permetteranno di esprimere finalmente quel desiderio che portiamo nel cuore? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

Stelle cadenti nel cielo di luglio 2024: cosa vedremo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il cielo di luglio 2024 sarà infiammato dalle stelle cadenti, con due sciami meteoritici che compariranno nei prossimi giorni.

Nella notte tra il 9 e il 10 luglio arriveranno le Pegasidi. Il giovane sciame avrà il suo radiante nella costellazione di Pegaso e, dalle 23.00 fino all’alba, potremo essere tra i fortunati a godersi lo spettacolo.

Nella notte tra l’11 e il 12 luglio, invece, vedremo le Capricornidi. Sempre a partire dalle 23.00 e fino alle 3 del mattino, volgendo lo sguardo verso la costellazione del Capricorno, potremo lasciarci incantare anche da questo evento celeste.

Pronti a volgere il naso all’insù?

Photo Credits: Shutterstock