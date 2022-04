Oroscopo weekend 9-10 aprile: i segni al top prima di Pasqua

Paolo Fox svela l'oroscopo del weekend 9-10 aprile. Ecco quali segni vivranno giornate fortunate prima di Pasqua, e quali invece dovranno affrontare alcune difficoltà.

Si avvicina la fine di questa settimana ed è tempo di scoprire l’oroscopo del weekend 9-10 aprile. Quali sono i segni che vivranno giornate al top subito prima di Pasqua? A rivelarcelo è Paolo Fox dalle pagine di DiPiùTv.

Oroscopo weekend 9-10 aprile: segni top e flop

Come riporta il sito Lanostratv.it, per l’Ariete sono in arrivo, lavorativamente parlando, giornate molto positive. Non solo, perché coloro che non hanno ancora trovato l’anima gemella avranno molta voglia di fare incontri.

Gli amici del Toro potrebbero trovarsi ad affrontare una questione che ha a che fare con la casa o con i soldi. Per questo motivo subito dopo il fine settimana bisognerà fare particolare attenzione.

Per i Gemelli gli amori che nascono in questo periodo sono difficili da gestire. Nella vita di coppia a volte si è vittima delle emozioni che ci sono attorno.

Risveglio sentimentale per il Cancro

L’oroscopo del weekend 9-10 aprile vede un risveglio dei sentimenti decisamente positivo per i nati sotto il segno del Cancro. Nel lavoro invece è possibile discutere per una nuova professione.

Malgrado la Luna nel segno subito dopo il weekend, i single del Leone non avranno voglia di lasciarsi andare a nuove passioni.

I single del segno della Vergine invece vorranno verifiche più che nuovi sentimenti; nella vita di coppia sarà opportuno abbandonare le vecchie polemiche.

In ambito familiare, per la Bilancia, bisogna risolvere al più presto i problemi. Allo stesso modo, se nel lavoro ci sono state difficoltà, occorre arrivare al più presto ad un accordo.

Non saranno giorni facili per lo Scorpione. In particolare le giornate subito dopo il weekend saranno le più conflittuali della settimana. Nel lavoro Mercurio provocherà incertezze.

Infine l’oroscopo del weekend 9-10 aprile prevede problemi in casa per il Sagittario. Potrebbe trattarsi di troppe spese oppure il cambio di un riferimento familiare.

Oroscopo weekend 9-10 aprile: sorprese per Acquario e Pesci

Nella vita di coppia, per il Capricorno, tra venerdì e sabato ci sarà da discutere per un motivo banale.

Voglia di fare cose nuove per gli amici dell‘Acquario che hanno una storia d’amore. Le coppie forti vanno avanti meglio delle altre.

Incontro speciale nel fine settimana per i single del segno dei Pesci.

