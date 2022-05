Oroscopo del weekend 21-22 maggio, i segni più fortunati secondo Paolo Fox

Il nostro consueto appuntamento con le stelle ci porta a scoprire le previsioni di Paolo Fox con l’oroscopo del weekend in arrivo

Oramai l’estate è vicinissima, i sensi si risvegliano e la voglia di staccare la spina è irresistibile: quali sono i segni che vivranno un weekend all’insegna della passione e della spensieratezza secondo l’oroscopo di Paolo Fox?

Oroscopo del weekend: da Ariete a Vergine

Ariete: come sempre ti butti a copofitto in molti progetti e grazie alla tua determinazione riuscirai a seguire tutto, ma occhio allo stress.

Toro: c’è un po’ di nervosismo nell’aria che ti porterà, nella giornata di sabato 21, a discutere con chi hai intorno. Pratica la pazienza.

Gemelli: situazione molto simile a quella del Toro, c’è chi vi farà perdere la calma e parlare più del necessario. Attenzione alle vostre reazioni.

Cancro: pronte alcune piccole o grandi novità in arrivo per questo segno. Sfruttate il weekend per riprendervi e ricaricare le pile.

Leone: Giove nel tuo segno ti porterà energie e nuove prospettive dopo un periodo di grandi difficoltà che finalmente è giunto al termine

Vergine: il vostro partner ha bisogno di sentirvi vicini, dedicatevi a lui per dargli quelle certezze e conferme che chiede da tempo.

Oroscopo del weekend: da Bilancia a Pesci

Bilancia: non isolarti pensando che riuscirai a fare tutto da sola, hai molti amici fidati che sapranno sostenerti in questo periodo.

Scorpione: le stelle di questi giorni esaltano un lato importante del tuo carattere, quello dell’orgoglio, ma può diventare un problema. Rilassati e goditi questo fine settimana.

Sagittario: questo segno è quello che più esulta nel weekend 21-22 maggio grazie ad una ritrovata energia e voglia di fare dopo alcune settimane più piatte. Fatevi avanti senza paura.

Capricorno: ottime notizie anche per il Capricorno che è pronto a vivere l’amore al 100%. Arriveranno fortissime emozioni e voi dovrete solo accoglierle.

Acquario: periodo piuttosto impegnativo con il lavoro che ti porta via ogni energia. Stai dimenticando gli affetti, ma avrai modo di recuperare.

Pesci: sentimenti in primo piano per il weekend alle porte, ma occhio al ritorno di qualche ex. Il consiglio è di parlare chiaro senza lasciare dubbi sulla vostra posizione.