Solstizio d’estate 2022, gli effetti sui segni zodiacali: cosa cambia nell’oroscopo

Il solstizio d'estate 2022 è considerato un nuovo inizio e per alcuni segni dello zodiaco sarà proprio così

Il 21 giugno il solstizio d’estate da ufficialmente il via alla stagione estiva. Fin dai tempi antichi è un momento considerato come un nuovo inizio, in occasione del quale venivano realizzati diversi riti propiziatori rivolti soprattutto hai raccolti.

Ma il solstizio ha un’influenza anche sui segni zodiacali. Per alcuni segni inizia un momento di riscatto, scopriamo per chi.

Tra i segni baciati dal solstizio d’estate c’è il Leone. Gli amici nati tra il 23 luglio e il 22 agosto si troveranno a vivere un periodo di grandi soddisfazioni sia in campo lavorativo che in quello sentimentale. Non che il 2022 fino ad oggi non sia stato buono, ma di ostacoli ne sono stati incontrati tanti. Ora è il tempo di raccogliere i frutti, di vedere quei desideri e promesse trasformarsi in realtà.

In amore i single incontreranno persone importanti che forse non saranno rapporti duraturi, ma lasceranno un bellissimo ricordo. Per chi è in coppia, i momenti di litigio e incomprensioni saranno lasciati alle spalle. In ambito lavorativo concentrate le vostre energie e attenzioni su progetti concreti e vedrete che la buona sorte sarà dalla vostra parte.

Bene anche per la Bilancia (23 settembre – 22 ottobre) che potrà finalmente godere di un periodo decimante più sereno rispetto a quello che si lascia alle spalle. In amore dite addio alle incomprensioni: all’orizzonte c’è un cielo sereno con il vostro partner e un bel viaggio potrebbe essere il perfetto potrebbe essere perfetto per ritrovare la pace nel cuore della coppia. Se siete liberi professionisti, all’orizzonte si profilano bellissime opportunità di lavoro; la situazione è un po’ meno frizzante per chi invece è un lavoratore dipendete.

Anche per gli altri segni il lato economico vivrà un momento positivo, ma siate comunque attenti e prudenti.

