Oroscopo, cosa succede dal 23 settembre: la data che cambia tutto per questi segni

Arriva l'autunno, ed ecco che cosa devono aspettarsi i diversi segni dello zodiaco secondo le previsioni dell'oroscopo

È arrivato settembre, e che cosa porterà l’oroscopo di questo mese ai segni dello zodiaco? Settembre per molti è il vero Capodanno. Dopo un periodo di vacanze (per chi ha avuto la fortuna di farle) è tempo di ricominciare un nuovo anno. Scolastico, lavorativo, o semplicemente di vita quotidiana. Non stupisce allora il fatto che tante persone reputino settembre la vera ripartenza di ogni anno. Inoltre tra il 22 e il 23 di questo mese assisteremo anche al cambio di stagione. L’amata (anche se quest’anno troppo calda) estate lascerà il posto all’autunno. È la stagione in cui le foglie ingialliscono e cadono, iniziano ad arrivare i primi freddi e le giornate si accorciano. E per chi ama i mesi più soleggiati e caldi questo è un vero trauma.

Oroscopo, cosa cambia con l’arrivo dell’autunno

Ma vediamo nel dettaglio che cosa cambia dal 23 settembre per i diversi segni secondo l’oroscopo.

Ariete: ci saranno delle buone intuizioni dal punto di vista sentimentale, che porteranno benessere in coppia.

Toro: le persone nate sotto questo segno hanno un certo prestigio nelle situazioni lavorative e l’influenza della luna avrà maggior potere sulla loro forza magnetica.

Per i Gemelli la fortuna proveniente dall’equinozio permetterà di sentirsi tranquilli per realizzare tutti i nuovi piani per l’autunno alle porte.

Il Cancro dovrà prendere decisioni per chiarire rapporti che possono avere svolte sentimentali o rimanere amicali, come riporta Blastingnews.

La rivincita del Leone

Proseguendo con i segni dell’oroscopo, non mancherà un miglioramento personale per il Leone. Forse importanti avvenimenti caratterizzeranno la sua giornata del 23 settembre. E bisogna dire che questo segno merita entrambe le occasioni.

Nel lavoro tutto bene per la Vergine, ma deve cercare nuove sfide. Così facendo capirà chi apprezza il suo modo di approcciarsi agli impegni della vita.

Per un malumore la Bilancia rischia di mandare tutto in fumo e di affogare i dispiaceri nel cibo. L’arrivo dell’equinozio potrà giovare a questo segno perché la sua saggezza lo porta lontano.

Il segno dell’oroscopo più sfortunato

Sfortunato invece lo Scorpione, che avrà discussioni con il proprio partner e andrà incontro anche a non facili questioni lavorative non gestibili subito.

Il Sagittario invece finalmente può uscire da un periodo stressante e andare avanti con tranquillità.

La creatività del Capricorno darà più sentimentalismo alla coppia e aiuterà anche nella carriera stimolando altre persone a lavorare con lui.

Per concludere con i segni dell’oroscopo, il plenilunio con la sua energia rivolta alla stabilità aiuterà i Pesci per questioni in cui bisognerà affermare con audacia le proprie convinzioni.

L‘Acquario avrà occasione di poter mettere da parte le sue preoccupazioni perché ogni incontro sarà per lui favorevole.

Foto: Shutterstock