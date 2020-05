Spunta solo ora un retroscena che risale al fidanzamento di William e Kate prima delle nozze: 9 anni fa Camilla si rese protagonista di un gesto perfido contro la Principessa e i suoi genitori, cosa fece poco prima del sì

Camilla e Kate Middleton, rancore tra le due per quel brutto gesto della moglie di Carlo

Sui comportamenti ben poco reali di Camilla Parker-Bowles ci si potrebbero scrivere diversi libri: al contrario della moglie di Carlo, Kate Middleton risulta agli occhi dei sudditi la perfetta principessa, madre premurosa e moglie determinata ma affettuosa. Com’è il rapporto tra le due? Poco prima delle nozze, celebrate 9 anni fa, si può dire che non fosse tutto rose e fiori stando a quanto rivelato di recente da Express.co.uk.

L’ultima imbarazzante indiscrezione che emerge dalle stanze di Buckingham Palace, infatti, vede coinvolta la moglie del Principe Carlo e i genitori di Kate Middleton che, in vista del royal wedding della figlia, hanno dovuto incontrare i consuoceri. In occasione del fidanzamento, Camilla Parker-Bowles non si è trattenuta dal dare un brutto soprannome alla famiglia dell’allora borghese Catherine lasciandosi andare ad una brutta caduta di stile.

Il perfido soprannome con cui la “arpia” Camilla ha bollato Carole e Michael Middleton deriva dal film con Ben Stiller, Robert De Niro e Dustin Hoffman “Mi presenti i tuoi”: il titolo originale è “Meet the Fockers” e nella spassosa commedia del 2004 si gioca sull’imbarazzante cognome della famiglia di Ben Stiller e sui poco ortodossi comportamenti dei suoi genitori.

Rapporti tesissimi tra la duchessa e Kate sin dal fidanzamento con William

La duchessa si sarebbe dunque sentita nella posizione di abbassarsi ad incontrare gentaglia con un rango inferiore al suo e da qui avrebbe etichettato i Middleton con un nickname così poco elegante.

Come se non bastasse, alla nascita del primogenito George, i nonni Carlo e Camilla avevano espresso il desiderio di trascorrere più tempo con lui, mentre invece i genitori di Kate Middleton lo portavano spesso in giro per il mondo e soprattutto mamma Carole – a detta dell’insider – dettava legge su qualsiasi abitudine del piccolo: dal sonnellino all’ora della pappa.

Oggi i rapporti tra di loro sembrano andare meglio, ma Kate Middleton resta sempre in guardia e sa che a Buckingham Palace deve guardarsi continuamente le spalle.

Foto@Kikapress