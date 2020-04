Camilla, la ‘sporca’ abitudine che ha fatto infuriare Carlo: ‘Mi fai schifo’

Un vizio comune a molti ha messo a repentaglio la storia tra Camilla e Carlo. La 'sporca' abitudine di lei ha fatto arrabbiare il Principe

Quanto affascina tutto ciò che riguarda la famiglia reale! E se poi l’oggetto del gossip sono Carlo e Camilla, la curiosità aumenta. Non è stato tutto sempre rose e fiori tra i due, anzi pare che una ‘sporca’ abitudine di lei abbia fatto arrabbiare il consorte al punto di non farla entrare in casa.

Camilla, la “sporca” abitudine che ha fatto infuriare Carlo: “Mi fa schifo”

In tutte le relazioni bisogno scendere a qualche compromesso, cercando di moderare o fare a meno di piccole cose. E la coppia regale formata da Camilla Parker Bowles e Carlo d’Inghilterra non fa eccezione.

Pare che Camilla avesse un brutto vizio, per altro nocivo per la sua salute e anche per quella di chi le stava intorno: il fumo! Secondo quanto riportato dal Daily Express, arrivava a spendere anche 100 sterline a settimana per soddisfare questo suo piacere.

Ma l’amore per Carlo le ha fatto rinunciare a questo guilty pleasure. Anche perché se non lo avesse fatto, stando al gossip di corte, il consorte avrebbe continuato a negarle l’ingresso a Palazzo. Il vizio del fumo era talmente forte da far alzare Camilla nel cuore della notte per concedersi una sigaretta in terrazza. Carlo inorridito, le avrebbe detto ‘mi fai schifo’.. sarà vero?

Vero o no, la Duchessa di Cornovaglia ha realmente smesso di fumare per richiesta del Principe, e per farlo è stata affiancata da un tutor.

Crediti foto@kikapress