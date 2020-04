La Regina Elisabetta II ha tenuto il suo 5 discorso alla Nazione. Dall'abito agli accessori tutto è scelto con cura, ma un dettaglio non passa inosservato

Dietro la scelta di un abito, può celarsi un messaggio segreto specie se sei un reale. I look sfoggiati dalla Regina Elisabetta II non fanno eccezione. Non solo vengono scelti con cura in base al tenore dell’occasione cui Sua Maestà deve presenziare, ma anche per mandare un messaggio.

Discorso della Regina, in pochi notano un dettaglio dell’abito

Questo lo sanno bene tutti gli amanti e gli appassionati della Corona, e anche tutti coloro che hanno seguito la serie The Crown o visto il film The Queen con Helen Mirren. Abito e gioielli della Regina Elisabetta II sono sempre scelti con cura perché la riuscita di un discoro passa anche da loro. Non mancano mai le perle a tre fili ed una spilla. In 68 anni di reggenza sono stati 5 i discorsi speciali che ha tenuto: da quello in cui era una giovanissima Principessa, a quello del 2012 per i 60 anni di Regno.

Il discorso tenuto alla nazione e ai Paesi del Commonwealth lo scorso 5 aprile non ha fatto eccezione, ma agli occhi attenti dei fan non è passato inosservato un dettaglio. No niente a che fare con il gossip questa volta. Se in occasione dell’ultimo discorso di Natale, infatti, sulla scrivania a cui era seduta la Regina c’erano le foto di famiglia in cui mancava quella di Harry e Meghan (particolare che ha alimentato il gossip), in questa occasione la scrivania era completamente libera da qualsiasi distrazione, in segno di solennità, austerità, rigore.

Il particolare che non è passato inosservato è stato l’abito!

La Regina Elisabetta II ha sfoggiato un look simile a quello indossato nel suo primo discorso alla nazione in occasione della Guerra del Golfo. Era il 24 febbraio 1991. Anche in quell’occasione l’abito scelto era di colore verde. Un colore che indica speranza, più che mai necessaria allora come oggi.

Ma ad una attenta osservazione, si notano alcune differenze. Se il colore è il verde, il modello dell’abito, il punto di verde e gli accessori sono in parte diversi. Nell’ultimo discorso l’abito è un tubino semplice (che non ha i bottoni laterali come in quello del 1991) e il punto di verde è simile a quello dei camici ospedalieri degli operatori sanitari dell’NHS il servizio assistenziali britannico, ringraziato dalla Regina durante il suo discorso.

Diversa è anche la spilla: un turchese incastonato da brillanti. Si tratta di una spilla appartenuta alla Regina Mary, la nonna di Elisabetta II, passato all’attuale Regina nel 1953 alla morte della nonna.

La spilla così come l’abito, vuole mandare un messaggio: il turchese è una pietra ritenuta protettiva e con qualità curative.

Crediti foto@Kikapress