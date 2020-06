Anche se ora l’emergenza Covid-19 è tenuta sotto controllo, ad aprile l’apprensione per le sorti dell’Inghilterra era ancora profonda: il Principe Carlo e il Primo Ministro Boris Johnson sono stati colpiti dal Coronavirus e la Famiglia Reale ha dovuto far fronte comune per arginare i contagi e dare comunque il buon esempio alla comunità.

Soltanto ora, sul finire della settimana dedicata al volontariato, scopriamo cosa hanno fatto i Duchi di Cambridge e i loro figli: è Kate Middleton, attraverso il profilo ufficiale Twitter, a svelare che William, George e Charlotte hanno aiutato i più bisognosi consegnando loro dei pasti caldi.

As we approach the end of #VolunteersWeek The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to share a new photo taken by The Duchess as they played their own part in the national volunteering effort. pic.twitter.com/cCtlVl9Qix

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 6, 2020