Mara Venier lascia la Rai per Mediaset? Indiscrezione che scotta

Il rumor è di quelli da non sottovalutare: Mara Venier sarebbe pronta a lasciare la Rai e Domenica In per tornare a Mediaset al timone de L’Isola dei Famosi? Presentata un’offerta, secondo TvBlog

Mara Venier lascia la Rai per Mediaset? Cosa bolle in pentola?

Che Mara Venier abbia fatto bene alla Rai da quando è tornata è fuor di dubbio, ma ultimamente il mood dietro le quinte di Domenica In non è dei migliori in virtù del clamoroso caso Snap per cui sarebbe stata accusata dagli Ispettori Rai di comportamenti scorretti. Potrebbe essere questo un ottimo motivo per lasciare la Rai e tornare a Mediaset.

Da TvBlog giunge una indiscrezione verosimile sul futuro dell’amatissima zia Mara che avrebbe ricevuto un’offerta formale da parte del Biscione: sul piatto – pare – la conduzione de L’Isola dei Famosi, con buona pace di Ilary Blasi che potrebbe invece essere reindirizzata verso Lo Show dei Record.

“Nelle ultime ore circolano insistentemente alcuni voci secondo le quali Mediaset avrebbe offerto alla conduttrice, tornata sulla tv pubblica due anni fa, la guida dell’Isola dei Famosi” si apprende infatti da Blogo.

Mara Venier lascia la Rai? Mediaset la chiama, la sua poltrona scotta

Dalla prossima stagione potrebbe inoltre ripresentarsi lo scontro domenicale tra Barbara D’Urso e Mara Venier e ciò potrebbe comportare una maggiore difficoltà per la conduttrice veneta di garantire risultati così eccezionali come sta facendo, quasi senza concorrenza, negli ultimi mesi.

Se Mara Venier lascia la Rai per Mediaset, poi, chi prenderebbe il suo posto?

Si vocifera – ma è ancora tempo di fantasiose ipotesi – alla promozione di Caterina Balivo. Per il momento è ancora davvero troppo presto per intuire cosa bolle in pentola a Viale Mazzini e nella testa della Venier, ma se decidesse di tornare a Mediaset, potrebbe nuovamente far scintille televisive con la grande amica Maria De Filippi.

Foto@Kikapress