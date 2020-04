Un ricordo dolce e intimo quello che Margherita, la mamma di Nadia Toffa, ha deciso di condividere sui social. Un video con tanti momenti felici

Un ricordo dolcissimo e inedito quello che Margherita Rebuffoni, la mamma di Nadia Toffa, ha deciso di condividere sui social. Un video che mostra Nadia piccolissima appena nata e poi adolescente e alle prese con la sua grande passione: il giornalismo.

Nadia Toffa, dolcissimo ricordo social della mamma: il video inedito

Il prossimo 13 agosto sarà 1 anno da quando Nadia Toffa è scomparsa, a causa di un terribile tumore contro il quale a combattuto per due anni. Il ricordo della giornalista, tra i volti più amati de Le Iene, è ancora vivo tra i tanti che la seguivano. Ma senza ombra di dubbio il ricordo più forte e commovente è quello di mamma Margherita che ancora una volta ha ribadito di voler tenere vivo il messaggio di sua figlia Nadia.

Così ha deciso di condividere su Instagram un breve ma intenso video in cui vengono ripercorsi alcuni momenti felici e privati di Nadia. Da quando è in fasce in braccio a alla mamma, al mare con le sue sorelle, per arrivare al suo ‘debutto’ come giornalista alla conduzione di un TG home made. Ad accompagnare queste immagini, condivise anche dal giornalista Gianluigi Nuzzi di Quarto Grado, la meravigliosa voce di Doris Day in ‘Que será, será’.

In moltissimi hanno ringraziato il gesto di mamma Margherita, per aver condiviso un ricordo così intimo della figlia che ancora oggi è nel cuore di molti telespettatori.

“Ci sono persone che restano nel nostro cuore per sempre, lei una di loro”, si legge tra i commenti, “Nadia, manchi! Mamma Margherita è una grande donna,Un fortissimo abbraccio” e ancora “Non si può mai dimenticare Nadia. Lei era Ed è vita”.

Senza ombra di dubbio Nadia Toffa è riuscita a conquistare il cuore di milioni di italiani e la sua forza e il suo sorriso continueranno a brillare.

