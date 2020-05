Una email del Lord Ciambellano mette in guardia sudditi e dipendenti di Buckingham Palace: possibili licenziamenti, la Regina Elisabetta ha i conti in rosso. Mancati guadagni per 20 milioni di sterline a causa del Covid-19

Regina Elisabetta, conti in rosso: a rischio centinaia di posti di lavoro

Anche a Buckingham Palace non se la passano bene: il Covid-19 ha messo in ginocchio la Regina Elisabetta, tutto il suo staff di circa 500 dipendenti e una e-mail diffusa dal Lord Ciambellano in persona fa tremare tutti per via dei conti in rosso.

HARRY E MEGHAN, LA CIFRA STELLARE CHE SPENDONO A SETTIMANA: BANCAROTTA VICINA?

Sua Maestà non si trova in bancarotta, tuttavia i mancati guadagni provenienti dal turismo ammontano a circa 20 milioni di sterline: una bella cifra che mette a repentaglio le posizioni dei tanti dipendenti i quali, stando alle ultime strategie diffuse dal Lord Ciambellano, potrebbero vedersi congelati gli stipendi o addirittura essere licenziati.

Leggi anche: >> REGINA ELISABETTA PRONTA A LASCIARE IL TRONO PER PROBLEMI DI SALUTE? “DATA GIÀ STABILITA”, ECCO QUANDO ANDRÀ IN PENSIONE

Per dare un’idea del gravissimo danno economico provocato dal Covid-19 alle casse della Regina, pensate che grazie alle visite turistiche al castello di Windsor, la monarchia guadagna circa 30 milioni di euro l’anno; Buckingham Palace, che in genere è aperto per un breve periodo in estate, ne frutta circa 15 milioni.

Leggi anche: >> MEGHAN MARKLE TIENE SOTTO SCACCO LA REGINA? SPUNTA IL DIARIO SEGRETO DELLA SUA VITA A CORTE: QUEI DETTAGLI COMPROMETTENTI

Regina Elisabetta pronta a licenziare? Buco da 20 milioni

“L’intero Paese — questa la nota emanata dalla Corona — sarà probabilmente colpito sul piano finanziario dal coronavirus e la Casa Reale non fa eccezione. Come molte organizzazioni non siamo immuni dall’impatto della pandemia sulle nostre posizioni finanziarie. Molti progetti sono stati bloccati e tutte le spese — tranne quelle essenziali — sono state sospese”.

Leggi anche: >> CIFRA ASSURDA SPESA DALLA REGINA PER CARTOLINE, REGALI E DOLCI

Quanto è ricca Sua Maestà? Non tanto quanto si pensi: la classifica che non le rende onore

Anche se ogni anno la Corona riceve dai contribuenti inglesi circa 100milioni di euro l’anno (di cui circa 30 servono per le spese di mantenimento di Buckingham), la Regina Elisabetta – al contrario di quanto si possa pensare – non è la persona più ricca della Gran Bretagna. Anzi figura soltanto al 372° posto tra i Paperon de Paperoni inglesi…

Leggi anche: >> SCANDALO IMPERDONABILE A BUCKINGHAM, MAI VISTA LA REGINA ELISABETTA IN QUELLO STATO: LA FOTO CHE NON DOVEVA ESSERE MOSTRATA

Insomma, anche Sua Maestà sarà costretta a risparmiare in questo periodo di magra, considerando che l’Inghilterra non ha ancora messo in campo una strategia chiara per riprendere le attività post lockdown.

Leggi anche Quanto è ricca Kate Middleton? “Piena di soldi”, ecco come ha accumulato l’enorme patrimonio dopo le nozze Rivelazioni sconcertanti su quanto è ricca la famiglia reale inglese sono state diffuse di recente dall’ex politico inglese Norman Baker: balza agli occhi il patrimonio da urlo di Kate Middleton, il boom dopo le nozze. Ecco quanto è ricca la Duchessa di Cambridge

Foto@Kikapress