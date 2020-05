La Regina Elisabetta lascia il trono a Carlo? Colpa del Coronavirus

Alcuni tabloid stanno ragionando sulla possibilità che la Regina Elisabetta lasci presto il trono e la corona a Carlo a causa del Coronavirus: a 95 anni e senza un vaccino, il rischio è alto, ma come stanno le cose davvero?

La Regina Elisabetta lascia il trono, l’indiscrezione che scotta

Regina dal 1953, Elisabetta II in tanti anni di monarchia ha visto la sua Inghilterra invischiata nella Guerra del Golfo, i sudditi piangere la morte di Lady Diana, ha dato in mondovisione l’ultimo saluto alla Regina Madre fino allo scorso 5 aprile quando ha preso per la quarta volta la parola per rassicurare tutti che batteremo il Coronavirus.

Parole certamente incoraggianti, ma che alla sua età – 94 anni appena compiuti il 21 aprile – preoccupano comunque tanto che si farebbe sempre più concreta la possibilità per Sua Maestà di lasciare il trono, la Corona e tutti gli impegni ufficiali al paziente primogenito Carlo.

Il Principe d’Inghilterra si è completamente ristabilito dopo essere stato contagiato e in attesa di un vaccino efficace contro il Covid-19 potrebbe essere la sola persona a guidare il paese da Buckingham ora che Elisabetta si trova confinata nel Castello di Windsor in quarantena da metà marzo insieme al marito Filippo e qualche membro dello staff reale.

Elisabetta va in pensione: a quando il passaggio di consegne?

La Regina continua a seguire gli affari di Stato, ha partecipato tramite Zoom al compleanno del piccolo Louis e di Charlotte, tuttavia al momento non può partecipare alla vita pubblica del paese e quando si potrà tornare a riprendere gli eventi in agenda, dovrà comunque essere più tutelata e protetta considerata la sua fragilità.

Il Coronavirus colpisce maggiormente gli over 70, dunque The Express suggerisce che entro il compimento dei 95 anni la Regina lasci tutto nelle mani di Carlo stando a quanto riferito dall’esperto reale Robert Jobson.

Il motto di Lillibeth è “Se mi fermo, crollo”, ma il virus non avrà tanti riguardi nei suoi confronti se dovesse entrare in contatto con la Regina: nell’ottica di dare continuità al paese, con l’arrivo dell’estate e dell’autunno, ci sarà bisogno di una presenza rassicurante sul territorio.

Sarà finalmente davvero giunto il momento per cui Carlo si è preparato da tutta la vita?

Foto@Kikapress