Giubileo di Platino, il bel gesto di Harry e Meghan per la Regina

Grande attesa per il Giubileo di Platino e i festeggiamenti per la Regina mentre Harry e Meghan cercano la pace: il gesto inaspettato

Siamo tutti a conoscenza che per il Giubileo di Platino, che rende omaggio alla Regina Elisabetta e ai suoi 70 anni di regno, c’è gran fermento: l’occasione è talmente irripetibile che anche Harry e Meghan, con figli al seguito, hanno deciso di partecipare.

Harry e Meghan, mai così vicini alla Regina per il Giubileo

Superata la diatriba sulla sicurezza per i duchi di Sussex, Archie e Lilibet, il secondogenito di Carlo e la moglie hanno fatto un passo indietro dimenticando l’atteggiamento di chiusura totale che ha caratterizzato la Megxit fino a poche settimane fa.

Leggi anche : >> PRIMO COMPLEANNO DI LILIBET: IL REGALO SPECIALE DELLA REGINA PER LA BISNIPOTE

I motivi del loro palese dietrofront sono al vaglio degli esperti reali: soldi, visibilità e pubblicità da una parte, dall’altra la presa di coscienza che la Sovrana ha 96 anni e che il Giubileo di Platino è un record storico incredibile.

La questione legata al ritorno di Harry e Meghan in Inghilterra per rendere omaggio a Elisabetta II ha visto sollevarsi un altro dilemma: il delicato momento del saluto della Famiglia Reale al balcone di Buckingham Palace per il Trooping the Colour.

Saluto dal balcone, i Sussex stupiscono tutti

Come sappiamo, i Sussex – così come il duca Andrea di York – non saranno presenti perché non considerati membri attivi. La decisione della Regina, tuttavia, sembra sia dovuta ad un bel gesto di Harry e Meghan in segno di grande rispetto per la sua figura e per l’istituzione.

Leggi anche : >> WILLIAM , KATE, HARRY E MEGHAN: ECCO QUANDO SI RINCONTRERANNO, C’È LA DATA

Secondo Omid Scobie – amico dei Sussex e giornalista – i duchi avrebbero negoziato la loro posizione per i diversi impegni nel lungo weekend di festeggiamenti:

“Saranno molto felici di partecipare ad altri eventi, compresa la funzione per il Ringraziamento che si terrà nella Cattedrale di St. Paul”.

Il Daily Mail riporta che “il principe Harry e Meghan Markle non hanno mai desiderato essere sul balcone di Buckingham Palace accanto al resto della Royal Family”.

Scobie ha così svelato:

“Il principe aveva già parlato con Sua Maestà circa la possibilità di non affacciarsi al balcone, ed entrambe le parti convenivano che la loro presenza non sarebbe stata molto appropriata”.

Potrebbero però affacciarsi da Buckingham per il consueto secondo saluto ai sudditi sperando che il loro passo indietro e poi la nuova benedizione della Regina verso la coppia aiuti anche William – il più ferito – a ritrovare la via della pace.

Foto: Kikapress