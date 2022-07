Lady Diana, speciale in tv a 25 anni dalla sua scomparsa: i dettagli inediti

Su Real Time la programmazione speciale ripercorre tutte le tappe della vita sotto i riflettori di Lady Diana, fino alla sua scomparsa

In occasione dei 25 anni dalla scomparsa di Lady Diana, arriva su Real Time “ROYAL TIME: SPECIALI SU DIANA”, la rassegna di titoli dedicati all’iconica principessa, madre di William e Harry, in onda da giovedì 28 luglio alle 21.20 e disponibile in streaming su discovery+.

Lady Diana, Real Time rende omaggio alla Principessa del Popolo

Gli speciali partiranno con il racconto dell’infanzia della Principessa del Galles, arrivando al legame con il principe Carlo, fino all’analisi degli eventi che hanno portato alla sua terribile morte nell’agosto del 1997.

Un racconto intimo della “principessa del popolo”, con interviste speciali e testimonianze dirette, che culmina con l’analisi nel dettaglio del lavoro svolto dagli investigatori francesi e inglesi sulle circostanze che hanno portato alla sua scomparsa.

Si parte giovedì 28 luglio con il primo speciale, in prima visione assoluta, dal titolo “Da Lady D. a Meghan: i segreti dei matrimoni reali”, che indaga la vita di Lady D. con un focus particolare sull’incidente di cui la principessa del Galles è rimasta vittima a Parigi.

La vita di Lady Diana su Real Time: tutti gli appuntamenti

“Harry e William: conflitto reale” andrà invece in onda giovedì 4 agosto; si prosegue giovedì 11 agosto con il titolo “Diana: tutta la verità.”, mentre “Diana, vittima della celebrità” è il titolo dello speciale in onda giovedì 18 agosto, un’analisi della vita sotto i riflettori di Lady D. e dei terribili eventi che hanno portato alla sua morte.

La rassegna speciale giovedì 25 agosto prevede “Quando il mondo perse Lady D”, mentre il 1 settembre si chiude conun inedito e attesissimo titolo “The Diana Investigations”, che parte dalla ricostruzione delle due principali indagini svolte dalla polizia sulla morte di Diana, analizzando il lavoro degli investigatori inglesi e francesi.

Foto: MN Communication