La Regina snobba Harry e elogia William: sconfitta del nipote prediletto

La Regina Elisabetta cancella Harry e Meghan dalla sua vita, mentre premia Carlo e William: cos’è successo

Poco tempo fa si era vociferato che la Regina Elisabetta avesse invitato Harry e Meghan a Balmoral per le vacanze estive: ora possiamo dire quasi con assoluta certezza che solo di rumors si trattava. Anzi i rapporti tra la Corona e i Sussex sono tornati ad essere glaciali in occasione del compleanno della duchessa, che ieri 4 agosto ha compiuto 41 anni.

Regina Elisabetta cancella Harry e Meghan dalla sua vita

Mentre sui profili social di Carlo e William sono comparsi degli auguri, minimal ma sempre auguri, su quelli della Regina neanche l’ombra di un accenno alla ricorrenza speciale. Gesto forte che non è passato inosservato tra gli esperti reali, così come è stata ampiamente notata la scelta di Elisabetta II di snobbare Harry in un’altra importante occasione.

In un messaggio alla Conferenza di Lambeth mercoledì, la regina ha affermato di essere orgogliosa di suo figlio e del nipote maggiore per aver continuato l’eredità del suo defunto marito, il principe Filippo, ma non si è fatto menzione del duca di Sussex.

La regina ha dichiarato:

“Il cambiamento climatico sta minacciando la vita e i mezzi di sussistenza di molte persone e comunità, non da ultimo i più poveri e quelli meno in grado di adattarsi e adattarsi. Mi fa piacere sapere che il fulcro del vostro programma oggi al Lambeth Palace sia la riflessione e il dialogo sul tema dell’ambiente, una causa che sta a cuore al mio defunto marito, e portata avanti dal Principe di Galles e dal Duca di Cambridge”.

Harry all’ONU, per Elisabetta non è abbastanza

L’attivismo del principe Harry sui cambiamenti climatici sembra essere passato deliberatamente inosservato dalla monarca 96enne, nonostante le recenti dichiarazioni pubbliche del duca di Sussex sulla questione.

Il 18 luglio scorsi, infatti, il principe Harry ha tenuto un discorso alle Nazioni Unite in cui ha affermato che il cambiamento climatico stava “facendo il caos” sul nostro pianeta e ha invitato i leader mondiali ad agire ora per “salvare l’umanità”.