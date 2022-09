Regina Elisabetta, dettaglio inquietante sulla mano notato da pochi

La Regina Elisabetta ha dato il benvenuto al nuovo Premier britannico Liz Truss: le immagini rivelano un particolare “inquietante”

Per la prima volta nella storia del regno di Elisabetta II, si è svolta nella tenuta di Balmoral la cerimonia di congedo del premier uscente Boris Johnson e del benvenuto di Liz Truss: non a Londra, perché la Regina sta diradando i suoi impegni e preferisce non spostarsi più di tanto.

Il passaggio di consegne è stato immortalato dai fotografi ufficiali della Royal Family che hanno ritratto la 96enne in atteggiamenti cordiali verso la nuova Prime Minister in pectore.

Elisabetta è apparsa infatti molto sorridente, ma estremamente dimagrita e con il bastone a sorreggerla quando stava in piedi: segno che i problemi di mobilità che hanno caratterizzato gli ultimi mesi del suo lungo regno.

Di recente, infatti, ha presenziato agli eventi in agenda solo quando se l’è sentita, dando forfait a molti incontri e delegando Carlo, Camilla, William e Kate ad altri. Buckingham Palace non è più la sua roccaforte, lo è diventata Balmoral dove ha molti ricordi del suo amato Filippo.

Durante il colloquio con Liz Truss, i fotografi si sono soffermati sui sorrisi della sovrana e le strette di mano, ed è proprio in quei frangenti che è spuntato un dettaglio inquietante. Avete notato l’enorme livido viola su una delle due mani della Regina? Di cosa si potrebbe trattare? Una caduta, un ematoma dovuto a qualche terapia endovena che sta seguendo?

Non è la prima volta che la Regina, sempre attenta ai dettagli e impeccabilmente agghindata, mostra – forse inconsapevolmente – un livido così vistoso: anche quando ha accolto a Buckingham Rania di Giordania e la sua famiglia, aveva lo stesso tipo di problema.

