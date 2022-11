Meghan Markle e il principe Harry costruiranno il proprio mondo nel nuovo universo virtuale

Meghan e Harry potrebbero essere pronti per debuttare nel metaverso e raggiungere altri livelli di celebrità

Ora che la spaccatura con la famiglia reale inglese sembra ancora più profonda, Harry e Meghan sono pronti a guardare al futuro e a costruirne uno del tutto virtuale.

Secondo una fonte vicina ai due, infatti, i duchi del Sussex stanno progettando di costruire il loro mondo virtuale in modo da raggiungere milioni di fan in tutto il mondo. Sembra infatti che i due abbiano aperto una trattativa con una società tecnologica, la Pax.World, in grado di lanciare la prima vendita di terreni nel metaverso.

La società offre esperienze tecnologiche in 3D e secondo un insider, essendo la coppia già globale, “questo li porterebbe in una stratosfera diversa”. La coppia sta calcando sempre di più la stessa strada percorsa da celebrities del calibro di Justin Biebber e Paris Hilton, prendendo invece le distanza dai titoli reali. Come a dire: più star, meno royal. Questo significa anche che Meghan e Harry sono alla ricerca di altre vie finanziarie e di guadagno per mantenere il loro status, avendo rinunciato di fatto ai diritti reali.

Foto: Kikapress