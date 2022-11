Il principe Harry ‘vive nella paura’: l’incubo che lo perseguita

E se a parlare fosse la stilista e consigliera della regina Elisabetta? Cosa dovrebbe temere il principe Harry?

Non si placano le discussioni attorno a Harry e Meghan: secondo un commentatore reale inglese, Neil Sean, il Principe vivrebbe “nella paura” che qualcuno possa smascherare lui e sua moglie.

LEGGI ANCHE : — “Sono stata io…”, quelle ultime parole della Regina prima della morte rivolte a Harry e William

I timori sarebbero tutti rivolti verso Angela Kelly, assistente personale e stilista della Regina Elisabetta II, scomparsa lo scorso 8 settembre. La signora sarebbe in possesso di dettagli “pericolosi” per la coppia, che rivelerebbero il loro reale rapporto con la Sovrana.

Angela Kelly ha vestito la Regina dal 2002 fino alla sua morte ed è “una dei più stretti confidenti della defunta regina, non solo la personal dresser” ha spiegato Neil Sean.

Secondo alcuni, Kelly sarebbe pronta a mettere nero su bianco la sua esperienza accanto alla Regina, parlando in un ipotetico libro anche della tanto discussa Megxit, di conseguenza Harry teme di essere tirato in ballo in modo sconveniente. “È una persona di cui Harry dovrebbe essere molto nervoso” ha aggiunto Neil Sean.

Foto: Kikapress