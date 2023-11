Lite a Buckingham Palace tra Re Carlo III e la Regina Camilla: c’entra il principe Harry, ma anche William. Cosa sta succedendo?

Sta succedendo qualcosa di terribile nella monarchia inglese, che ormai da anni sta subendo i colpi del ciclone portato dal principe Harry e da Meghan Markle nella ‘tranquilla’ vita dei royals… Qualcosa però sembra aver fatto scoppiare una vera e propria lite tra Re Carlo e la Regina Camilla… Il motivo? C’entrano i figli di lui, e non soltanto quello che ha lasciato il Regno Unito… pare che il sovrano sia ai ferri corti con la moglie anche per via dell’erede al trono, il principe William. Ma cosa starà mai succedendo in quel di Buckingham Palace? Cosa sta mettendo seriamente a rischio la monarchia britannica?

Re Carlo e la lite con Camilla: ai ferri corti sia con la moglie che con i figli?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo quello che rimbalza in Italia dai tabloid d’Oltremanica pare proprio che sia stata una lite incredibile tra Re Carlo e la Regina Camilla.

La questione, a quanto pare, riguarda entrambi i figli del sovrano e della sua prima moglie, Lady Diana, ovvero William ed Harry. Per prima cosa, Camilla avrebbe vietato al minore dei due di tornare a soggiornare negli appartamenti reali senza un appuntamento. Peccato che pare lo abbia fatto senza il consenso di Carlo, che invece vorrebbe che il figlio tornasse in Inghilterra ogni volta che vuole. E magari farlo in segno di riappacificazione dopo la Megxit e l’uscita del libro di Harry, Spare.

Incontro chiarificatore tra Camilla, William e Kate? Il sovrano ci spera

Ma, peggio ancora, sembra che Camilla stia facendo di tutto per allontanare il marito anche dall’altro figlio. Pare infatti che la regina sia ai ferri corti con William e con Kate. Questi ultimi non sopporterebbero l’atteggiamento della donna, anche per via del fatto che mal hanno accettato il fatto che sia stata incoronata al fianco del padre…

Insomma, si dice che Carlo voglia organizzare un incontro per chiarire tutto con la moglie, William e Kate, specie dopo l’ultima lite con Camilla… Il sovrano riuscirà nel suo intento?

