La reazione di Re Carlo III dopo la vittoria dell’Inghilterra nella semifinale degli Europei 2024 contro l’Olanda. Cosa ha scritto il sovrano.

Con la vittoria per 2-1 arrivata al 90′ contro l’Olanda, l’Inghilterra si è assicurata la seconda finale di fila negli Europei, facendo la gioia dell’intero popolo della “perfida Albione” ma anche del suo sovrano, Re Carlo III. A differenza di tre anni fa, quando perse in finale contro l’Italia di Roberto Mancini, stavolta la Nazionale inglese dovrà affrontare le Furie Rosse della Spagna. Ma come avrà reagito il sovrano britannico di fronte al traguardo raggiunto dai suoi connazionali sul campo da calcio? Quale messaggio avrà riservato il monarca alla nazionale dei “Tre Leoni”. Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Re Carlo III: cosa ha scritto dopo la vittoria dell’Inghilterra nella semifinale degli Europei 2024

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Subito dopo la partita tra Olanda e Inghilterra, valida per la semifinale degli Europei 2024, Re Carlo III ha inviato un esilarante messaggio ai calciatori.

“Mia moglie ed io ci uniamo a tutta la nostra famiglia per farvi le più vive congratulazioni per aver raggiunto la finale del Campionato Europeo UEFA e per inviarvi i nostri migliori auguri per la partita di domenica“, ha scritto il sovrano.

E poi si è lasciato andare, facendo un commento che fa riferimento sia alla vittoria al 90′ arrivata contro l’Olanda, sia alla finale di tre anni fa, persa ai rigori contro l’Italia: “Se posso incoraggiarvi ad assicurarvi la vittoria prima che sia necessario un gol miracoloso dell’ultimo minuto o un altro dramma ai rigori, sono sicuro che lo stress sul battito cardiaco e sulla pressione sanguigna collettiva della nazione ne sarebbe notevolmente alleggerito!”.

E conclude con una firma e un augurio: “Good luck, England. Charles R“.

Photo Credits: Kikapress